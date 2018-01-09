刺激投資 政院鬆綁山坡地擴建廠房減徵回饋金

行政院今天召開加速投資專案會議，會後公布山坡地開發利用回饋金的減徵規定。圖中為行政院副發言人張秀禎在會後舉行記者會說明。（記者李欣芳攝）

2018-01-09 15:06

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於工業區或科學園區的廠商要擴建或更新山坡地的廠房時，必須繳交高額回饋金，影響投資意願，行政院今天公布國發會彙整農委會提報「山坡地開發利用回饋金繳交辦法修正草案」，明訂山坡地開發利用許可範圍的面積認定，區分建築基地及建築以外的面積，並給予不同乘積比率計算應繳交的回饋金，水土保持計畫脫鉤處理。

國發會副主委高仙桂今天中午表示，早期工業區或科學園區的廠商要擴建或更新位於山坡地的廠房時，必須依「水土保持法」的土地面積計算回饋金，不是以實際開發利用的面積來計算，導致許多廠商擴建廠房時要繳交非常高額而且不合理的回饋金，阻礙了繼續在台灣投資的意願。

行政院長賴清德今天主持加速投資台灣專案會議，高仙桂說，國發會主委陳美伶在會中表示，中科有個AI廠商，因為這樣的事情，一度打退堂鼓，不願在台灣繼續投資，「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」的修訂，可以明定面積的認定，以及乘積比率，可解決現存的一些問題。

國發會估計，上述回饋金的減徵，廠商將可省下數百萬到1000萬元。

根據農委會規畫，未來將由中央明定各類山坡地開發利用行為的回饋金收取標準，避免各地方執行標準不一致的問題。