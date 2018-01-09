2藍委砲轟中市元宵不發提燈 市府︰政治操作

2018-01-09 15:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府因預算卡關，今年元宵節提燈來不及製作發放，引發國民黨團痛批，立委江啟臣力挺國民黨團，質疑市府拿孩子的提燈作政治籌碼，是可恥栽贓行為，並彰顯市長林佳龍的無能；市府新聞局長卓冠廷則回批江啟臣與盧秀燕為黨內市長初選，惡意抹黑，重申因目前總預算仍未於議會完成法定程序，小提燈才無法如期完成製作。

江啟臣表示，今年觀旅局燈會編列3800萬元預算，較去年增加800萬元，議會最後決定刪除400萬元，市府仍有3400萬元可以做，市府卻放話不做提燈，痛批市府「花大錢做不了事，連燈會都可以如此亂來，市長是這樣當的嗎？」

江啟臣並以胡志強執政時的燈會預算為例指出，胡志強101年編列2000萬元，102年編列2000萬元，103年編列2500萬元，哪年沒有做小提燈？去年3000萬元可以做提燈又辦燈會，今年要求比照去年預算辦理燈會，林佳龍就無能到連小提燈也不能做了？

江啟臣說，林佳龍的納稅錢愈花愈多，舉債數字愈疊愈高，以前2000多萬元就可以辦燈會和讓市民拿小提燈，現在3000萬元卻不能做，「錢到底花去哪裡了？」質疑市府拿孩子的提燈當作政治籌碼，孰可忍孰不可忍！譴責林佳龍「小朋友難得的小確幸也敢犧牲，太可恥！」、「只許州官亂花，不許百姓提燈」。

新聞局長卓冠廷表示，因總預算目前仍未於議會完成法定程序，觀旅局主辦中台灣元宵燈會活動尚無法與廠商簽約，小提燈也無法如期完成製作、送驗與發放作業，觀旅局恐須因此停止製作今年元宵的小提燈。

卓冠廷指出，之前前瞻基礎建設計畫預算案在立法院臨時會受國民黨團阻擋，外界點名江啟臣、盧秀燕等藍委，為了政治鬥爭背叛台中市民，簽署捷運藍線、山海線等多項重要預算的刪減及凍結案，今天立委盧秀燕、江啟臣相繼關心今年中台灣元宵燈會是否發放小提燈，市府樂見民代關心市政，但呼籲兩位委員不要因為黨內初選之私，在中央與地方大玩兩面手法，一手擋台中前瞻預算，一方面又假藉地方市政，蓄意政治操作議題，相信市民會唾棄這樣的行為。