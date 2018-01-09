竹市議員怒撕農民曆 抗議封面宣揚日本軍國主義

新竹市議會國民黨團質疑市府今年製作的農民曆封面有抄襲之嫌，抨擊是讓軍國主義復辟，怒撕農民曆抗議。（記者洪美秀攝）

2018-01-09 15:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會國民黨團不滿市政府今年製作的農民曆封面，充斥日本軍國主義的圖像，包括把象徵日本軍旗的16道光芒圖案放上去，就連月曆上也有穿和服的圖案，批評除有抄襲之意，也認為是在宣揚日本軍國主義，今怒撕農民曆表達抗議與憤怒。

新竹市府稅務局長范春鑾說，市府過去農民曆的封面大多以「觀音神像」為主，從105年開始，利用財政部獎勵經費60萬元，邀請專業設計師設計封面，希望創造城市美學感，今年狗年的農民曆是以「春夏秋冬」為主題，春天以百花齊放為主，夏天以熱情的太陽為主題，設計理念並未涉及抄襲，都是原創性。

對於部分民代質疑農民曆上的圖案，有日本軍國主義的特定意識形態，范春鑾說，市府表示遺憾，認為這些圖案與日本無任何關係，圖案的想像見人見智，尊重設計師的原創性及設計理念，希望不要以狹隘的意識形態做解釋，抹滅設計者的原創想法。

范春鑾說，對於月曆上有穿和服的圖案，認為設計師是以新竹市的12間重要廟宇為設計理念，尊重設計師的想法。農民曆每年都印製16萬5000本，並發送竹市每戶1本，月曆則是需捐發票才能兌換。

新竹市議會國民黨團今天以「市府農民曆封面竟飄日本軍旗？」為題，質疑市府設計的農民曆封面，不僅設計有抄襲日本軍旗之嫌，還推廣這樣的理念，難道新竹市已變成「日本新竹州」嗎？且包括櫻花圖案及穿和服的民眾等圖案，都帶有濃濃日本味，質疑市府是在緬懷日本統治的時期嗎？

多名市議員也怒撕農民曆表達抗議，要求市府應向市民道歉。