王炳忠父子告誹謗求償1487K 暗批周玉蔻「伊是白癡」

2018-01-09 14:52

〔記者張文川／台北報導〕新黨發言人王炳忠不滿名嘴周玉蔻近日連番爆料，今與父親王進步赴台北地院，自訴控告周玉蔻刑事洩密罪、加重誹謗罪嫌，並民事損害名譽求償148萬7000元，暗指「伊是白癡」。

王炳忠說：「自從去年12月19日搜索事件發生後，就在政論節目上直接說有500萬新台幣在他家族的帳戶中，還說這筆資金是大陸黨政軍要來支持我們發展組織甚至訓練軍隊，後來更是白紙黑字在她臉書上說，那筆美金是用美金的方式從海外流入我父親的帳戶，這麼具體而不實的指控，是我今天要出來提告最關鍵的理由」。

他說，凡說過必留下紀錄，他已展現善意提醒周玉蔻注意，將她的臉書擷圖起來，「讓她知道我已經在蒐證了」，但周仍未收回不實言論，他揚言提告，周仍未交代消息來源，只說不是檢察官、也不是調查局，「她哪來這麼神通廣大，得到我在作證時也不知道的消息？是不是有人洩密？這也要查清楚」。

王炳忠說，他和父親將向周玉蔻求償精神慰撫金148萬7000元，其中，他求償100萬元，王進步求償47萬8000元，金額數字是因若超過150萬元要三審才定讞，所以才求償低於150萬元的金額。

王炳忠並重提周玉蔻被前總統馬英九、鴻海集團董事長郭台銘控告誹謗的案例，指責周玉蔻是「法院認證的誹謗慣犯」。