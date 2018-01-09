北市觀傳局長簡余晏傳請辭 副局長陳譽馨：震驚！

台北市觀傳局長簡余晏（右）今傳出，昨已向市長柯文哲口頭請辭，並對外稱是想休息陪家人。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-09 13:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府人事又震盪！台北市觀傳局長簡余晏今傳出，昨已向市長柯文哲口頭請辭，並對外稱是想休息陪家人，不過消息傳出至今，簡余晏一直未接電話。

觀傳局副局長陳譽馨對此則大表震驚，指自己也是看新聞才知道，過去幾天都還和簡討論未來四年計畫，加上預算目前也仍在議會審議，局長並未有任何異樣或倦勤，仍未和局長碰面。

「蘋果日報」報導，簡余晏昨向柯文哲請辭，理由是觀傳局大型活動規劃及4年發展計劃已底定，想休息陪爸媽與家人，並感謝公務體系同仁及柯文哲對她的一路相挺。

對於簡余晏傳出請辭消息，觀傳局內多名同仁也表示感到詫異。有科員表示，局長很要求局內同仁， 做了很多改變，例如河岸音樂季、跨年、燈節等大型活動轉型，受到市民廣大好評，雖然舉辦前，因為簡事必躬親的性格，加上對細節相當要求，同仁被操的非常慘，私下怨聲載道，不過結束後多半都還是感謝局長的堅持。

另有基層官員透露，聽聞市長室主任蔡壁如和簡余晏不合已久，尤其簡余晏出身媒體、當過地方民意代表，個性敢言，常向上反應基層意見，很容易會被高層解讀為不合作。