當年促成兩岸協商M503 前交長：中方應尊重我方

2018-01-09 13:26

〔記者陳宜加／台北報導〕中國片面啟用M503南向北與W等4條銜接航路，迄今未與我方協商，我方抗議未果，雖已向國際民航組織ICAO正式表達立場，但因我非正式會員國，傳ICAO不願涉入，尚未獲得回覆。

據了解，2015年中國劃設M503航路時，時任交通部長陳建宇就曾寫信給ICAO主席表達關切，並引述ICAO飛航情報區（FIR）規範，當一方開啟新航路，便負有與周圍受影響飛航情報區協商義務，但M503航路位置就在台北飛航情報區旁，卻沒有和我方FIR協商便開設。

前交通部長陳建宇接受記者採訪時表示，當年中國劃設M503航路前，早已向ICAO報備，我國也就民航方面，向ICAO反映可能有飛安疑慮，理論上兩岸應協商，否則一旦受天候因素而偏航，若均按照國際慣例往右偏，確實可能影響我方飛航情報區。

他證實，當時確實曾寫信向ICAO反映此事，美方也相當幫忙，因而促成兩岸得以坐下來協商，最後達成僅啟用北向南航路，遇特殊情況一律往西偏航6浬等協議。陳建宇直言，不協商對雙方都沒有好處，遭遇緊急情況時恐應變不及。

針對中方這次片面啟用M503南向北航路與W銜接航路，迄今未與我方協商。陳建宇指出，站在國家整體立場，應該持續表達關注。他也呼籲中方應適度尊重我方，以免任何意外事故發生。