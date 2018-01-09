北市府大將再走一人？觀傳局長簡余晏傳昨請辭

北市府觀傳局長簡余晏。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-09 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕北市府又傳人事動盪！

根據《蘋果日報》報導，台北市觀光傳播局局長簡余晏昨向市長柯文哲頭請辭，她稍早受訪時亦證實此事，表示自己過去3年來接手北市重大活動節慶，並打造台北成為國際觀光城市，其過程很有成就感，現在想休息一下，因此向市長請辭。

由於日前有國內媒體報導，簡余晏是市府內少數敢與市長室主任蔡壁如硬碰硬嗆聲的局處首長，媒體提問如今出走是否與蔡有關，對此，簡余晏指出，兩人在市政規劃及政治方向的看法或有不同，但自己從政十餘年來，逆境多、順境少，並不會因此改變路徑，她接著直言，若有不同想法只要提出來討論就好，並不會計較旁枝末節。

《壹週刊》上週出刊的報導指出，日前遭調職為北市府顧問的市長室主任蔡壁如是柯文哲心腹，其行事作風頗受爭議，也令北市府內局處首長出現「反蔡」與「擁蔡」兩大派，其中反蔡派因人員不斷離職，勢力逐漸薄弱。

該篇報導進一步引述1名資深議員的說法，稱柯文哲不管蔡壁如在府內的作為，「根本是在玩火」；另名議員則強調，蔡壁如這種管手術房的手段用在市府是不可行的，這樣下去只會有更多的敵人。