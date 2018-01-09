時代力量哽咽道歉：只有5立委 擋不住勞基法

時代力量立委在議場前召開記者會。（記者蘇芳禾攝）

2018-01-09 12:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天繼續召開臨時會，處理《勞動基準法》修正草案，時代力量黨團未出席院會，而是選擇在議場外召開記者會，向勞工鞠躬抱歉，「只有5名立委，無法擋下勞基法修惡」。時代力量黨團總召徐永明宣布，退出接下來所有關於《勞基法》修法的院會程序。

為抗議勞基法修法，時代力量日前占領議場、到總統府前禁食、靜坐多日，昨天凌晨遭到警方強制驅離。

時代力量黨團副總召高潞以用表示，時代力量要向全體勞工、勞團道歉，時代力量甚至在凱道前靜坐、禁食被驅離，時代力量承認，他們的努力沒辦法抵擋執政黨強行修惡勞基法的決心，他們盡力了。

高潞以用說，昨天協商時，時代力量把態度放軟，但行政院和民進黨黨團一寸都不讓，所以時代力量退出協商，接下來，執政黨可能強行表决勞基法，所以時代力量不會參與這次勞基法修惡的做法。

時代力量立委洪慈庸說，這兩次勞基法修法中，執政黨一騙再騙，先騙7天假，今天又把勞基法修惡，讓所有民眾憤怒，經過這兩次欺騙，「勞工不會再相信你們」。

洪慈庸說，要修法不是不行，但是應該拿出客觀數據、評估，來說服大家，很可惜並沒有。

洪慈庸說，總統蔡英文叫大家回來協商，時代力量昨天也回來協商，結果行政院一個字都不能改，「小英總統你要的協商就是這樣嗎？關鍵條文一個字都不能改，這真的是為勞工著想嗎？這個歷史的責任，你們要背負起來。」

時代力量立委黃國昌表示，如果走進這個議場，就是在複製去年砍掉7天假這個戲碼，所以時代力量不惜選擇占領議場，5個立委沒辦法成功守下議場，後來他們選擇到總統府前禁食抗議，希望可以喚起小英總統對勞工的承諾。

黃國昌說，執政黨可以按照他們跟企業主講好的版本通過了，小英實質週休二日的版本，現在連7休1都守不住，變成14休2。

此外，黃國昌也質疑，輪班11小時間隔的條文，不僅之前沒施行，現在又要退讓到8八小時。

時代力量立委林昶佐說，修法過程中，他們要的任何資料，都沒有看到，到最近已經淪為民調辯論。

時代力量總召徐永明說，要宣布退出所有勞基法修法的院會程序，表達最嚴厲的抗議。他們在總統府前，被警察驅離的時候，還覺得可能有回頭的一天，但他們坐下來協商時，覺得心都涼了，比睡在雨中更可怕，所以時代力量做出退出的決定。