反制中國M503 學者籲政府拿出決心裁減兩岸航班

2018-01-09 12:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸政策協會今天舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」 座談會，淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲表示，台灣政府有絕對的權力，把既有兩岸航線減班或取消，才有談判籌碼，而不是停留在2008年或2015年的航權談判架構，政府須要有新思維，才有辦法解套。

蘇紫雲表示，馬政府在2015年簽訂兩岸空運協議，就犯下談判上的錯誤，沒有援用「芝加哥公約」的條文與精神，謹守主權國家可以掌握的部分，一再失守，讓兩岸航線國內化，也造成M503問題的延伸。

蘇紫雲指出，M503對台灣最大的衝擊，就是我們很難完全辨識軍機與民航機，必須付出更大的成本辨識是否具威脅性，時間上也會遭到壓縮。而過去國際上曾出現過，包括1983年大韓航空在庫頁島被在前蘇聯擊落、1988年美國海軍神盾級巡航艦在波斯灣擊落伊朗客機、2014年馬來西亞航班被烏克蘭叛軍誤辨識為烏克蘭空軍的運輸機。

蘇紫雲表示，過去在軍事上實際的作為就是以色列在1976年恩德培行動，為了解救人質利用，利用民航航線突擊烏干達機場，以色列在1981年攻擊伊拉克核反應爐，也是利用民航航線，去遂行軍事行動。

他並指出，M503航路一直是中國法律戰的一部分，台灣必須有新的論述來面對與解釋。所謂的新的論述，就是我方不要再訴求所謂海峽中線，這是內戰用語，應該從領海基線、領海領空的角度論述，不再從一中架構論述，對國際才有說服力。

除呼籲裁減兩岸航班外，蘇紫雲表示，中國在東海防空識別區，直接遮斷台灣與韓國、日本的航線，要求必須要向中國報備，中國可以這麼做，我們可以做備用的籌碼，善用台灣防空識別區，把防空識別區向西推，合理涵蓋M503航線，這是政府可採取的籌碼，但必須要有決心。