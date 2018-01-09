葉匡時「膝蓋」關恆春機場 屏縣府譏「你膝蓋有退化」

恆春機場存廢問題再起。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-09 12:07

〔記者蔡宗憲、陳宜加／屏東報導〕前交通部長葉匡時在臉書針對恆春機場存廢問題，認為「用膝蓋想也知道恆春機場當然該關」引發討論，屏縣府發言人黃建嘉則譏諷「你的膝蓋應該有退化」，強調一個每年超過500萬人次的國際觀光景點，完全沒有道理廢掉既有的機場。葉匡時目前人不在國內，面對記者傳訊詢問，葉匡時只回五個字：「沒更多意見」。

葉匡時稍早在臉書發表「用膝蓋想也知道恆春機場當然該關。我在交通部時，花了很多精力與立委及地方人士溝通，總算把屏東機場民航站關了。我當時的政策是要進一步關恆春機場，但在當時屏東的民進黨立委主導下，立院通過議不准交通部關閉恆春機場。黨政合一的執政黨如果仍不願關恆春機場，建議小英政府將之轉型為新南向空運夢想中心，可以避開M503。」言論。

屏縣府觀傳處長黃建嘉則不以為然，強調「你的膝蓋應該有退化，我用肚臍想想可以告訴你，不應該關，還要再增長第一、闢建第二條東西向跑道。原因很簡單，一個每年超過500萬人次的國際觀光景點，完全沒有道理廢掉既有的機場。顯然，我的肚臍，比你的膝蓋還有用。」

黃建嘉說，民航局未核定航權，卻要縣府先找到旅客群，但事實上無航權就無飛機起降，接著當然不會有旅行社投入，再來也不會有搭機客群，沒有乘客當然不會有市場，一環扣一環。

「恆春是本島中的離島，沒有快速道路，竟還要拿走機場？」恆春鎮長盧玉棟則強調，恆春機場仍有救災、救難及軍演功能，甚至總統及高官到恆春視察也嫌遠，都搭乘直升機來訪，沒有快速道路前提下，完全沒有廢掉機場的道理。