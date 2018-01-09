宜蘭農舍農設辦法惹議 壯圍鄉長要陳金德不要被搓掉

壯圍鄉長簡文魁（左二）更要陳金德拿出氣魄，不要被中央搓掉。（記者簡惠茹攝）

2018-01-09 12:06

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」後，引起各方爭議，今天宜蘭縣政府擴大縣務會議中，各鄉鎮長紛紛提出意見，壯圍鄉長簡文魁更要代理縣長陳金德拿出氣魄，不要被中央搓掉。

壯圍鄉長簡文魁說，壯圍是農業大鎮，肯定縣長的農業政策，不能讓農民有損失，田地和子女是做田人最重要的事情，這次縣長能展現魄力，並和行政院長賴清德與農委會主委林聰賢達成共識，他相當肯定，希望縣府不要被中央搓一搓就退縮。

簡文魁指出，法律規定農舍可以蓋到10%，農業設施可以蓋到30%，希望縣長能為農民找出路，保障好田地60%做農業使用比較重要，剩下的30%不要一直限制農民要這樣或那樣，我們自己的田要蓋農地為什麼不行。

三星鄉長黃錫墉說，之前規定農舍只能蓋在邊邊角角，三星鄉就因此發生許多車禍，例如天送埤下來的地方，紐澤西護欄被撞得亂七八糟，因為農舍蓋在邊角擋住視線，坐在辦公室的人不了解農民需求，導致真農民被限制的無所適從，只要縣長陳金德能解決農民的問題，他黃錫墉一定站出來挺。

冬山鄉長謝燦輝說，田地後面60%如果有大面積違規才是管理的重點，而不是農舍10%或農業設施30%的問題，試問，真正農民會來抗議嗎？現在全面執政，可是全面無法負責任，沒有人有魄力去處理，管理好才是最重要的。

五結鄉長簡松樹則說，農民資格審查時間，快要半年，慢的要1到2年，甚至遙遙無期，行政效率刁難農民，速度這麼慢，這幾年來造成農民高牆，比大學聯考還難通過，更不要說申請建造農舍，糧食生產不能斷，兩者權衡下，不能侵害到農民財產。

陳金德說，縣府針對農舍農業設施審查辦法只是預告，讓各界提出意見，預告後線府會做修正，再公布實施，為了避免大家誤解，中央的規定就是10%農舍用地，30%農業設施，兩個屬於不同的法令，農業設施是哪些法規也規定得很清楚，誰都變不了。

而針對農委會認為農舍需要臨路臨側，陳金德說，今天縣務會議中10名鄉鎮長都有表示意見，大家對於農舍臨路臨界是否合理大家都有發表看法，這部分他不再表示意見，尊重農委會態度。