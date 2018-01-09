勞團臥軌抗議被移送 司進會：確有觸法之虞

2018-01-09 11:58

〔記者吳政峰／台北報導〕勞團認為立法院臨時會協商「勞動基準法」修正草案屬「修惡」，8日大動作抗爭，就在桃園市產業總工會發布「臥軌宣言」後，15名民眾突跳進台北火車站第三月台旁軌道表達訴求，9日全被依公共危險與妨害鐵路事業等罪移送台北地檢署，對此，司法人權進步協會表示幸未釀事故，但手段確有觸法之虞。

司進會指出，本次「臥軌抗爭」縱然有其訴求及淵源，但時值晚間通勤高峰，外面下著滂沱大雨，確造成台鐵旅客輸運困難，共21列次、650分，約1萬2370人受影響，已有觸法可能性。

司進會解釋，本案抗爭群眾坐或臥於火車軌道上，對進站列車產生「軌道無法通行」，已符合刑法184條的「損壞軌道、燈塔、標識或以他法致生火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機往來之危險者」，實務上亦有駕駛員眼見突發事件，仍因來不及煞車，致生事故的遺憾，

司進會表示，抗爭臥軌行具象徵意義，但亦有觸法之虞，且於主張權利同時，又何嘗不是以另一種「強制」手段，迫使大眾運輸無法通行，妨害其他民眾返家、付費搭乘交通工具通行的自由，間接侵害了其他民眾權利？

司進會提醒，在發聲管道多元化、議題深受媒體關注時刻，勞團是否還有必要藉由如此激烈的手段，不惜觸法表彰訴求？呼籲抗爭者應考量手段對他人及社會秩序的危害，使影響降到最低程度，如此既不致模糊焦點，又或許能獲得更多認同。