盼改善機場效益 立委、連江縣長爭建「南北竿大橋」

2018-01-09 11:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳雪生、連江縣長劉增應、議長張永江召開記者會，爭取興建「南北竿跨海大橋」。陳指出，南、北竿鄉各有一座機場，若擇一改善，並以跨海大橋連接，則可釋出一座機場，衍生更大經濟效益。

陳雪生、劉增應、張永江等人於立法院召開「許馬祖一個願景 興建南北竿跨海大橋」記者會。陳雪生指出，馬祖有兩座機場，卻都還是非儀降的目視機場，飛安堪慮。他提及，馬祖曾有兩次空難，他胞弟一家5口就在其中一場罹難。

陳雪生也說，若能建南北竿跨海大橋、整合兩座機場為一座，並改善機場的設備，就能縮短南北竿之間的距離。他強調，蓋跨海大橋、改善機場，除了能促進觀光價值，也能連通水、電、通信及國防的需求。

劉增應指出，如今馬祖已有藍眼淚等世界知名景點，但馬祖過去為捍衛台灣安全而實施軍管近半世紀，導致基礎建設不足；但因兩座機場都非標準儀降機場，只要一些天候不佳，甚至昨天下了一場小雨，就會關閉。

劉增應說，若透過跨海大橋連結南、北竿，將一座機場改善為標準機場，另一座則釋出土地，共能創造至少400億元產值，改善經費卻只需要110億餘元經費，且能省下兩座機場每年大量的維養費用。

張永江表示，目前馬祖4鄉5島及連江縣議會9席議員全數同意要蓋馬祖跨海大橋，且此評估從20年首屆民選縣長時期就開始規劃，希望能改善南北竿交通，將南、北竿連結起來。