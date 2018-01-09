勞基法修法 時代力量全體哽咽：對不起已無能為力

退出政黨協商的時代力量黨團9日在議場外召開記者會，並對無法擋下勞基法修法鞠躬道歉。（記者張嘉明攝）

2018-01-09 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委不滿《勞基法》再修法，從5日開始在總統府前禁食靜坐58小時，遭到警方強制驅離。而時代力量黃國昌等5名立委今（9）日召開記者會，黃國昌表示，對於勞基法修法，時代力量已想盡一切方法，但已無能為力，對所有支持者道歉。

黃國昌於記者會中表示，時代力量五名立委於總統府前禁食抗議，很遺憾遭到驅離，而時代力量已提出最溫和的版本，但行政院卻不讓步。「我們希望還有其他選項來改變結果，但要向所有勞工說對不起，時代力量五位立委，所有能想的能做的都嘗試了」、「跟所有勞工朋友、跟所有抗議的新世代，致上最誠摯歉意，對不起」。

林昶佐則質疑，此次修法是否可以廣泛性解決現行勞基法中，不符某些行業類別的工作環境與方式的條款，而時代力量內部努力討論，努力與院會溝通，但仍無能為力。林昶佐表示，時代力量表示非常難過，也感到很抱歉，無法阻擋勞基法修法，但今後在立院會繼續為勞動權利奮戰。

徐永明則哽咽表示，今天是「當立委最羞愧的一天」，因為無法實現選前承諾，自己也沒想過有天要在發言台上阻止議程進行，拿鐵鍊鎖住院會，也沒想到會到總統府前抗議。徐永明表示，時代力量放棄協商，因為無法為此法律背書，並宣布退出所有勞基法相關的院會程序，這是代表黨團的羞愧，也是最強的抗議。「在總統府抗議已是最後的希望。」

高潞．以用表示，時代力量是帶著極度心痛與失望的心情開這個記者會，因為每次在院會期待可以做到什麼，卻每次期待都落空，因此向所有勞工說抱歉。