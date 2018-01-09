中國逕自啟用M503 友我大國向ICAO表達關切

中國片面啟用M503爭議航路。（陸委會提供）

2018-01-09 11:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國上週四片面宣佈啟用M503爭議航路，引發飛安與我空防安全疑慮，我向對岸表達不滿與抗議，也通知國際民航組織（ICAO），但國台辦並未直接回應，ICAO也未表態；僅美國表態「反對單方面行動」。消息人士今並透露，「數個友我大國已經幫我們發聲」，向ICAO表達關切並轉達我方立場。

中國上週片面宣佈啟用爭議航路M503與W121、W122、W123等航路，引發影響我空防安全疑慮，陸委會向對岸表達不滿與抗議，但國台辦未直接回應；我也正式通知ICAO與美方，但ICAO未表態；目前僅美方關切，美國國務院資深政策顧問胡克（Brian Hook）今重申表示，美國關切中國未與台灣諮詢，逕自修改民航航線的做法，「美國反對這種單方面的行動」，同時鼓勵兩岸在尊嚴和尊重基礎上進行建設性對話。

總統蔡英文週日召開國安會議，就此案做出五點裁示，其中包括要求我外交與民航單位，強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持。外交部發言人李憲章今天表示，政府立場非常清楚，外交部會持續針對國際文宣與各國政府進洽，爭取國際輿論和各駐在國政府的支持與了解。李憲章也強調，這是政府各部門的共同任務，會和國安等相關部會密切配合，「做該做的事」。

我因中國阻撓，遲遲無法成為ICAO會員或觀察員，此案發聲後雖已向ICAO正式表達立場，惟未獲得正式回覆。消息人士今說，ICAO知道這件事，「但沒有回音」，他也無奈地說「ICAO不願涉入」。但該人士強調，根據ICAO飛航情報區（FIR）規範，當一方開啟新航路，便負有與周圍受影響飛航情報區「協商（coordinate）」的義務，而M503的上海飛航情報區「就在台北飛航情報區旁」，卻沒有和我方FIR協商便開設。

據了解，2015年中國劃設M503航路時，代理交通部長陳建宇就曾寫信給ICAO主席表達關切，信件中並引述上述規範。

我方因為不是ICAO會員，「聲音無法被聽到」。民進黨立委蔡適應日前建議，我方應透過友邦向ICAO表達立場，盼重新討論此航路；消息人士就此透露，「數個友我的ICAO會員大國已經幫我們發聲」，向ICAO表達關切並轉達我方立場。

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