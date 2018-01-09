訴求撤回勞基法修正案 抗議下午轉進景福門側

立法院因連日來外有勞團抗爭，在層層拒馬包圍下，垃圾無法清運，在院區堆積如山。（記者張嘉明攝）

2018-01-09 10:26

〔記者李雅雯／台北報導〕行政院主導勞基法修法，勞團、工會強烈不滿，痛批「過勞草案」，昨晚不惜臥軌台鐵台北車站表達撤回草案訴求。桃園市產業總工會今天上午預告，抗議將在下午轉入景福門側，要求蔡英文總統撤回修正草案，否則將會發動全台各地更大規模的抗爭，如影隨形、血戰到底。

立法院協商勞基法修正草案版本，民進黨團丟出最晚週三「一定要三讀」，勞團、工會、聲援民眾昨天上午開始即在立法院青島東路側抗議，天氣惡劣仍現場搭棚夜宿，宣告抗戰到底。預計今天下午將轉入景福門側，向正對向的總統府表達訴求。

桃園市產業總工會在宣告文中指出，這次勞基法修法是「修惡」，民進黨強推「過勞三法」，其中甚至包括倒退30年的「七休一開後門」，民進黨的歷史定位，已經是比國民黨更加剝削勞工的傾財團政黨。

宣告文中，指放寬七休一限制、輪班間隔縮短、加班上限提高、休息日加班費核實計算，這些過勞工時政策都要交給勞資自行協商。從華航懲戒工會幹部、美光解雇工會理事長的慘痛案例中，突顯政府毫無約束資方的能力，只是放任資方宰割勞工。

宣告文還表示，昨天是民進黨執政第一次臥軌抗爭，台鐵勞工是工時政策受害最深的一群，台鐵局卻持續實施過勞班表。「對於遭受影響的旅客，我們感到抱歉」、「但是我們相信今天耽誤的一個小時，可以換來更多陪伴家人的時間，可以避免台灣工人更加過勞的悲劇」。

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