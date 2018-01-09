勞基法大戰 綠：36小時不斷電表決 藍：準備武鬥

立法院召開臨時會處理勞基法修法，立法院長蘇嘉全（右）昨天主持朝野協商無共識，傳民進黨立法院團總召柯建銘（中）揚言36小時無斷電表決。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-09 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕立法院臨時會今天將繼續處理勞基法修法，昨天下午馬拉松式的朝野協商沒有獲得共識，時力退出協商，不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘表態，今天在院會大體討論後，將進行36小時不斷電表決戰；而國民黨則揚言，若民進黨強行表決，將爆發肢體衝突。

綜合媒體報導，勞基法修法卡在一例一休，在時力靜坐總統府前遭驅離後，勞團接續抗爭，昨天深夜有15人臥軌台北捷運遭捕，還揚言今天續包圍立法院，甚至可能爆發激烈抗爭。而昨天長達8小時的朝野協商無共識，時力退出協商，而原本昨天即將進行的表決戰延後到今天。

據報導，柯建銘已在昨晚間表示，今天院會預計登記發言40多人，勞基法部分條文修草案若逐案表決估計要36小時不斷電表決，才有辦法處理，但他也認為，這種表決無意義而且荒謬。

不過，國民黨立法院黨團書記長林為洲則表示，國民黨已發出甲級動員令，一早還是會先協商，若民進黨執意表決，將祭案海戰及冗長發言來杯葛，另《聯合報》報導，國民黨已做好武鬥準備。