幕後／高層找時力談勞基法 綠委不滿：我們是豬頭嗎？

2018-01-08 21:47

〔記者邱燕玲／台北報導〕蔡英文總統昨天（7日）委由民進黨秘書長洪耀福與在凱道抗議的時代力量立委溝通，希望時力先撤離，再安排雙方見面，對勞基法好好協商。但府方此行動卻引起民進黨立委反彈，認為綠委在第一線作戰，高層卻在後方與不同意見者「和談」，「難道我們是豬頭嗎？」

立法院今召開臨時會，民進黨立委一早搶佔議場主席台，搶佔之餘，綠委們閒聊到昨天高層與時力之間的聯繫互動，府方希望安排雙方會面談勞基法，只是最後時力未接受執政黨的提議而破局。

某位不具名綠委今晚受訪指出，今天大家在議場聊到這件事時其實非常不滿，第一，勞基法主要是立法院處理的法案，朝野各黨團按立院的議事處理，就算不同意也是按既有程序走，若高層覺得可以再談，也應由立院黨團出面處理，總統不應自己跳下來，對立院的法案直接向他黨黨團釋出可談的空間與可能。

綠委說，第二，由民進黨秘書長出面與時力立委溝通也很奇怪，因為這並非黨務爭議，而是立法院內的議案，不太了解為何做這樣的安排。

綠委指出，勞基法是他們在第一線作戰，大家也努力這麼久了，沒想到前線在作戰，高層卻在後方與不同意見者和談，今天大家都自嘲說「我們是豬頭嗎」？而且未來若其他政黨要求總統府比照辦理怎麼辦？這樣政府、立院運作會出現困境。

綠委透露，對高層不滿的民進黨立委「不在少數」，大家都希望能提醒府方，這樣的運作可能會面臨到的問題。