勞基法協商 黃國昌反悔惱怒走人 朝野錯愕

2018-01-08 21:20

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會今就「勞動基準法部分條文修正草案」進行朝野協商。原訴求退回修法的時代力量黨團，雖一度提出「折衷版」參與協商，卻又反悔退出。引發在場各黨團的錯愕。

立法院長蘇嘉全今天下午2時半召集協商。原在總統府前違法陳抗逾50小時，訴求退回「勞基法部分條文修正草案」的時力黨團，也提出「折衷版」修正動議參與協商。

執政黨共識版草案，未改變週休二日、加班上限46小時、休息日加班2小時按平日工資多給4/3、第3小時起多給5/3等原則與架構。

但取消現行休息日加班「做1算4、做5算8」，改核實計算；為因應淡旺季之需，加班工時可在每3個月138小時、單月最高54個小時內調整。

強制「7休1」，能在事業主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意後，改為每7日的週期內調整。勞動部亦將公告時間、地點、性質、狀況等四大例外型態，讓為配合年節、重要賽事轉播、偏遠地區、國外的工作型態可以適用。

輪班制行業在換班時，或因工作特性、特殊原因時，可在事業主管機關商請勞動部審定後，由11小時縮減為8小時；特殊原因以天災、事變、突發狀況為主。此外，未休完的特休假可延到隔年使用。

時力版草案，則維持休息日加班「做1算4」，之後改採核實計算。加班工時上限可在連續3個月138小時、單月最高54小時內調整。縮減輪班間隔、鬆綁「7休1」，則須經立法院同意，且賦勞工拒絕權。

時力版草案引發譁然。包括交通大學科技法律學院助理教授邱羽凡、世新大學社會發展研究所副教授陳政亮等學者都提出嚴厲批評。

時力黨主席黃國昌在傍晚時，大罵其版本都未獲接受，連聲大罵非常失望、非常失望，表明不會奉陪，直接憤而離席。留下在場各黨團的錯愕。

協商一度因此破裂併停擺，蘇嘉全隨後請其他黨團共同討論。但國民黨團頻在無關緊要的條文細節吹毛求疵，致協商進度非常緩慢。