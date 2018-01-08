「黑金說」郭秀珠要告李俊毅 李駁：賴清德說的

2018-01-08 21:11

首次上稿 18:18

更新時間 21:11

〔記者黃文瑜／台南報導〕民進黨台南市長初選「黑金說」越演越烈，支持參選人黃偉哲的無黨籍市議員郭秀珠今下午召開記者會，指控參選人李俊毅指控她是「黑金之手」，造成她名譽受損，不排除提告。李俊毅下午也在服務處招開記者會反駁，表示自己沒說錯，過去時任台南市長的賴清德批李全教是黑金政治，郭秀珠是李全教的搭檔，本來就是「黑金」的一部分，如果賴清德願意道歉，那他也願意一起道歉，並付法律責任。

李俊毅直指，郭秀珠在2014年底台南市議會議長選舉中，和國民黨籍李全教搭檔競選正副議長，該案因涉及賄選，李全教已被台南地檢署起訴、台南地院一審判決有罪。針對李全教賄選乙案，前台南市長、也是現任行政院長賴清德，曾批判為李全教為黑金政治，故郭秀珠身為李全教的競選搭檔，自應視為黑金政治的一部份。並且賴清德在李全教被判有罪後還招開記者會，「邪不勝正，黑金改革成功」。

「我的評論和賴清德相符。」李俊毅表示，郭秀珠兩次申請加入民進黨，都被遭否決，顯示民進黨對黑金政治的態度一向堅決，沒有模糊空間。但這次台南市長要參加初選的黃偉哲去年12月28日的「曾文溪後援會」成立大會，邀郭秀珠擔任後援會會長，不僅替黃偉哲動員，還站上台為黃偉哲讚聲造勢並成立聯合服務處。

李俊毅建議黃偉哲，開除郭秀珠不讓她擔任後援會會長，或是幫郭秀珠澄清她不是黑金，若是賴清德願意向郭秀珠道歉，那他也願意一同道歉，並且付起法律責任。

黃偉哲團隊發言人郭國文指出，在辯論時黃偉哲就已經表明，認同賴清德的理念，反對黑金，可能李俊毅當時沒有聽清楚。另在團隊中有人不具名表示，若李俊毅一口咬定郭秀珠若真為「黑金」，就要拿出實際證據。