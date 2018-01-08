總預算被狂刪 嘉市府提覆議

嘉義市長涂醒哲召開記者會表示，針對市府107年度總預算窒礙難行部分，將向議會提覆議。（記者丁偉杰攝）

2018-01-08 14:01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府107年度總預算被議會刪除6億836萬4680元，刪減比例達4.43%，居全國第一，市長涂醒哲繼日前率市府團隊在市府大門口鞠躬「向市民道歉」，今（8日）上午再度召開記者會，他表示，少數議員批評預算浮編是侮辱想做事的市府同仁，致市府預算被狂刪、猛刪甚至誤刪，讓市府新設局處難以運作，另包括協助社會弱勢團體經費也被大砍，已損及市民權益、阻礙市政推動，將依「地方制度法」第39條規定，針對窒礙難行部分，提出覆議。

涂醒哲強調，市府尊重議會審議預算職權，針對窒礙難行部分提出覆議，並非意圖與議會對抗，而是爭行政機關合理預算，投入施政服務與建設，造福市民。因此，市府今起分批安排局處長說明提覆議案原因，首日由衛生局長張耀懋、社會處長張元厚上陣。

衛生局提出7項覆議案，包括災難醫療救護隊、社區安寧服務網絡計畫、居家醫療照護網絡計畫、幼兒常規疫苗、流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗、健康到我嘉健康管理計畫、建構食安首都等。

張耀懋舉例，醫改會106年安寧資源評比，嘉市榮獲非6都全國第一的5星級成績，值得繼續投入資源推動，但編列270萬元預算遭腰斬減半；嘉市參加「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」獲獎勵金2950萬元，後續將編列670萬元遭刪除300萬元，今年恐喪失參加評比資格，無緣爭取獎勵金。

張元厚表示，社會處提出7項覆議案，其中，補助身心障礙團體機構辦理各項福利活動原編140萬元遭刪減100萬元剩40萬元，辦理街友職能重建輔導處遇編列20萬元全數遭刪除。