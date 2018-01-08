推環保、乾淨選舉 國中生組幸福三輪車隊挺學長

南市南區南寧高中國中部學生組成幸福三輪車挺學長林志文（前右三）參選市議員。（記者王俊忠攝）

2018-01-08 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨南市南區與安平區市議員參選人林志文的南寧高中國中部小學弟妹籌組幸福三輪車隊，在學生家長同意下，自發「踏鐵馬」前往為大學長林志文加油打氣，讓三輪車隊裝滿幸福與環保。

林志文表示，幸福三輪車隊從今年1月1日首騎，穿梭在大街小巷協助宣傳他的參選理念，爭取民眾認同支持。他會在每週騰出時間親自領隊向鄉親問好，一方面宣傳參選理念，另個重要任務是宣導清新的空氣與乾淨的選舉。

林志文認為，台灣目前面臨嚴重的空污問題，需要大家凝聚共識、減少汽機車排氣污染，為環境盡份心力，未來他會持續監督政府、強力監督高污染產業，為環境盡份心力。此外也希望推廣乾淨選舉，參選人應爭取選民認同，而非惡意攻擊抹黑與散布不實民調資料。

對於南寧國中部學弟妹們利用課餘時間助陣，林志文深表謝意與感動。有小學妹表示，大學長有心為地方家鄉服務，是有能力、有經驗、有好學歷的參選人，學弟妹願意一起來支持。這群小學弟妹除了加入幸福三輪車隊，也陪同林志文與競選團隊前往灣裡菜市場拜票尋求支持，獲得鄉親們熱情回應與鼓勵。