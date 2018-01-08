反勞基法修法 勞團立院外抗議爆推擠衝突

勞團在封鎖區外遊行表達訴求。（記者廖振輝攝）

2018-01-08 11:11

〔記者李雅雯、曾健銘／台北報導〕勞基法修正草案將在本週三讀，預計今天下午將在總預算案後相繼處理。該次勞基法修法內容引起強烈反彈，由各個勞團、工會組成的「五一行動聯盟」，今天上午9點開始已集結在立法院青島東路側，主張反對勞基法修惡、訴求撤回修正草案，規劃將紮營夜宿，抗爭到底。勞團將近11點時在忠孝東路、鎮江街口與警方爆發推擠，警方舉牌制止後，雙方僵持近10分鐘。

天氣狀況惡劣，雨勢持續增強，勞團、工會在滂沱大雨中怒吼，對於勞基法修法版本表達堅決反對。台北市產業總工會總幹事陳淑綸批評，勞基法修正草案社會上有如此多反對聲音，執政黨卻始終充耳不聞，草案躺在立法院的1個月協商期，也沒有什麼協商，現在卻是拿出「史上最誇張重重拒馬」隔絕也踐踏民意，任由勞工在外風吹雨打，為了資本家而服務，勞基法過去沒落實，不等於現在可以更沉淪。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧發言時，幾度痛哭失聲，她說，勞基法修法版本將加班費核實計算已經很過分，當聽到可以取消七休一、開放輪班間隔時，簡直不敢相信，行政院長賴清德就是不聽勞工的聲音，只看得見資本家，將會集結愈來愈多的勞工共同反對勞基法修法。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，政府修訂法律時候應該是為了多數人的福利，而不是創造少數人財富，儘管政府不斷強調修法是為了兼顧資方經營彈性、勞工就業安全等，事實卻是這五大修法方向完全違背國際勞工人權，將導致勞動條件惡化。

抗議現場另也有護理師出面痛批，行政院發言人徐國勇說明輪班間隔「換班次」約莫是2週或是1個月才會遇上1次，不會是常態，而是「勞團、勞工誤會」，護理師指出「這般說法完全錯誤」，護理人員在人力不足下，大夜班接白班是常見的事情，輪班間隔可以彈性8小時，增添護理師過勞風險，對於醫病現場絕非好事。

勞團在忠孝東路、鎮江街和警方發生推擠。（記者廖振輝攝）

警方以人牆及重重拒馬，將前來抗議的勞團阻隔在立法院外。（記者劉信德攝）

警力在青島東路上架起拒馬，隔絕抗議群眾。（記者李雅雯攝）

勞團遊行至青島東路，準備搭棚架但警方不允許，雙方再度發生零星衝突。（記者廖振輝攝）

現場滂沱大雨，勞團、工會怒火繼續燒。（記者李雅雯攝）