林飛帆PO與小英合照 寫信給蔡、賴籲暫緩修勞基法

2018-01-08 09:43

〔記者邱燕玲／台北報導〕林飛帆今在臉書PO出與蔡英文總統的合照，以及給蔡總統、賴院長、民進黨委員和所有朋友的一封信。

全文如下：

蔡總統、賴院長、民進黨的委員們，以及所有台灣的朋友，大家好!

寫這封信，我想很誠懇的和蔡總統、賴院長、民進黨的委員們，以及我所敬重的許多綠營長輩們認真聊聊。

我生在台南，我父親也曾是「經濟奇蹟」下白手起家的中小企業主。和許多中南部中小企業主雷同，他也是所謂的「鐵桿深綠」，將自己的所得貢獻給民主運動及台灣第一個本土政黨，更期盼民進黨能帶領台灣終結威權、走向獨立。這樣的成長背景下，我很能理解一些中小企業主的感受，也很理解賴院長為何要大家信任他的判斷，一股腦地強修「勞基法」。我相信他有自己的訊息來源，特別是長期支持民進黨的一群中小企業主，在去年「一例一休」後因人事成本增加後的各種抱怨。我也同理，許多民進黨人無法捨棄這樣的傳統基層，那是他們每次選舉動員與資金的根基。

不過，單憑這樣的耳語，在缺乏對全台產業結構全面評估的情況下，便要片面修改「勞基法」，並造成國內嚴重的對立，真的值得嗎？勞基法的修惡其實也赤裸地讓殊異的世代經驗和階級差異呈顯在我們眼前。您們那一輩人所面對的機遇和我們這一代的青年所面對的環境早已不同。

這也是為什麼，當你們這一輩裡的一些人，例如「小英後援會」會長蕭明仁－－這樣握有闊綽資源的資本家－－喊出「台灣哪有過勞？過勞死的那些都是自己有病」時，聽在年輕人的耳裡是多麼刺耳！而這又與去年「年金改革」時，喊出「政府砍我退休金，害我不能出國玩」的既得利益者多麼相似！我好希望您們能意識到，當您們嘗試著維持過去的企業經營模式，壓低人力成本以求存續，代價卻是勞工的健康、生活品質和基本尊嚴，看在年輕人眼裡，這又是多麼殘酷。

勞基法所涉及的影響層面，真的值得更加嚴謹和完善的評估，然而這次修法之中我們卻未能看見這樣的呼籲被重視。取而代之的是，急就章，欲快刀斬亂麻的失控式修法。

很多綠營長輩也可能擔心，中國對台灣虎視眈眈，而勞工、勞團、年輕人、或其他政黨卻還整天抗爭。我完全能理解各位對捍衛本土政權的情感，這份情感我某種程度也有所共鳴，即使遠在海外，也深深期盼台灣能不受威脅。但也請您靜下心想想：若一個世代的青年，在經濟上看不見未來，在工作中維持不了生活的尊嚴和品質，感受到的是這個國家無論哪個政權，都只是護衛某一部分的既得利益，而犧牲青年，那麼青年世代對國家的認同、尊嚴感和驕傲感，又要如何建立？有著本土認同與疼惜台灣的前輩們，真的不需要為壓迫青年世代的政黨背書，相反的，更應積極爭取青年世代的認同啊！

此刻，因為勞基法的修惡，青年世代間，無論海內外，都已瀰漫著全面揚棄民進黨，甚至欲與之決戰的氣氛。我相信這不是許多疼惜台灣、盼望台灣獨立的長輩們所樂見的。我誠懇的拜託您們，趁這場世代衝突還有挽回餘地時，說服您支持的立委，停止這場紛爭撤回法案，重新進行嚴謹評估，並爭取年輕世代的認同與信心，還給他們健康、平等、與看得見未來的勞動環境。

輿論大多認為，此次「勞基法修惡」的爭議，源自賴院長的失控且倉促的修法。但令人不解的是：國會原該發揮監督力道，替政策把關，而與過去國民黨主政下的國會不同，此次民進黨的委員們卻未能監督政策，反而成為賴院長的橡皮圖章。更令我不解的是，許多委員耗費了青春歲月，在立法或社會議題上累積了專業聲望與敬重，卻甘願在這次修法中的賠掉長期建立的名聲，單單成就賴院長的失敗政策。這一波「勞基法」修惡，真的讓年輕世代對民進黨立委的信心潰敗，曾經標舉的「進步形象」也灰飛煙滅。更嚴重的是，青年世代間瀰漫著一股在2018年地方選舉全面抵制民進黨，並抵制各位委員子弟兵的氛圍。我誠懇的請託，賴院長一人的成敗事小，但各位立委能在國會為人民把關事大。如今卻「因小失大」，真正期盼我尊敬的立委們能在關鍵時刻，扭轉這次後果堪慮的「惡修」政策。

在我的故鄉，您曾經被稱為「賴神」，雖有爭議，卻擁有無可置疑的高度聲望。但擔任行政院長後，此次「勞基法」修法之所以引起廣大反彈，甚至您長久建立的形象毀於一夕，從「賴神」變成「賴功德」或「賴缺德」，關鍵正在攸關千萬勞工生計的重大法案決議上，您既不尊重勞動相關部門的專業，也根本未提出有系統、嚴謹的產業評估報告，單憑街談巷議的「故事」與「口號」就要強推修法。對賴院長您而言，這是您上任後的第一項重大政策，您希望維持有魄力形象來爭取支持、面對黨內艱鉅的派系鬥爭。

但是，我必須沈痛地告訴您，您這次的失控且倉促的修法，不但會將許多在懸崖般處境艱難的勞工直接推進谷底，也會賠上整個民進黨的聲望。這幾天的新聞讓眾人怵目驚心－－架起比國民黨執政時刻更誇張的拒馬與禁制區、用各種傲慢的言語藐視社會中的異議之聲。我由衷擔心，這會激起勞動者與青年世代對民進黨的強烈反感，並在2018大選全面揚棄與抵制民進黨。聰明如您，只要願意認真傾聽現下青年世代的輿論，就會發現這個結果有多麼嚴重，您的固執與傲慢，也將成為讓整個民進黨政權跌入火坑的推手。

2016年民進黨能夠執政，是因為許多人對國民黨深惡痛絕，同時對您的團隊提出的願景抱持期待的結果。民眾在2016年的投票中，給了民進黨前所未有的歷史機會，也給了您實現願景、責無旁貸的機會。縱然，在艱困的組織整合與民意盤整下，先前各項政策的跳票或延宕，多少激起了民間的不滿。

但是，此次賴院長強修「勞基法」、讓立法院功能全失，更使得全面執政的民進黨越來越像當年握有多數權力、卻不得民心的國民黨。我最憂心的是，此刻青年世代對民進黨的憤怒，已逐漸超越「勞基法」爭議本身，儼然形成與「三一八」爆發前青年對國民黨的全面失望、絕望、揚棄、憤怒相近的氛圍，並醞釀出不計代價、要與民進黨對抗的心情。這股蓄勢待發的憤怒，我盼望主張溝通、和解、全民總統的您要謹慎面對。

我可以想像執政得面對的千頭萬緒，但民進黨好不容易走向全面執政，是否真要因為賴院長一人的倉促決定、為了他自身政治生命的頑固與執拗，而將當初「完全執政」時的民意基礎毀於一旦？再者，我相信您非常明白，青年世代並不是賴院長這樣的傳統政治人物的選票基礎；但對您以及您的團隊，青年支持卻是不可或缺的重要關鍵。蔡總統，以您的高度，仍有機會阻止政策暴衝，緩解社會對抗，穩定民心，並挽救民進黨不斷流失的青年基礎。

最後，我想說，這次的勞基法惡修，已經成為民進黨執政一年七個月來最嚴重的「政治危機」：行政院長的失控、立院黨團的怠職、總統的觀望與對危機的漠視，不但使社會矛盾日增，並讓民進黨在2018年的選情陷入重大危機。我誠懇的呼籲：蔡總統、賴院長與民進黨團的前輩們能暫緩修法，莫讓這個社會內部激烈爭辯的版本草率過關。

當然，我明白如果民進黨這週仍執意要過，此刻的我們可能擋不住，但我相信你們一定也明白，許許多多的年輕朋友必定走向民進黨的對立面，以當年拉下國民黨的心情來面對民進黨未來的選舉。

「強渡關山」不會止血，只會讓人民憎恨，形成難以痊癒的永久傷痕。青年世代可以輸掉一場仗，但必定讓你們輸掉未來。盼望蔡總統、賴院長、諸位立委能發揮高度的政治智慧，止息政治爭端，立刻停止勞基法惡修，以充分研擬、擴大共識為優先。

林飛帆 2018.01.07 寫於倫敦

（這張照片是2014年12月23日，和公民憲政會議推動聯盟的朋友一同為憲改拜會時任主席蔡英文的會後合影）