驅離時力 蘇嘉全：執政黨考量應是讓交通順暢

2018-01-08 08:33
立法院長蘇嘉全表示，今天是上班日，執政黨的考量應是讓交通順暢，他也呼籲時力立委回到立法院一起討論。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院臨時會今將審議勞基法，在凱道的時代力量立委今天凌晨已遭驅離，立法院長蘇嘉全早上受訪表示，今天是上班日，執政黨的考量應是讓交通順暢，他也呼籲時力立委回到立法院一起討論。
蘇嘉全今早約8時8分進入議場簽到，對朝野立委一早已佔據主席台，蘇嘉全說，待會再看看如何處理。
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立法院長蘇嘉全表示，今天是上班日，執政黨的考量應是讓交通順暢，他也呼籲時力立委回到立法院一起討論。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院臨時會今將審議勞基法，在凱道的時代力量立委今天凌晨已遭驅離，立法院長蘇嘉全早上受訪表示，今天是上班日，執政黨的考量應是讓交通順暢，他也呼籲時力立委回到立法院一起討論。
蘇嘉全今早約8時8分進入議場簽到，對朝野立委一早已佔據主席台，蘇嘉全說，待會再看看如何處理。
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