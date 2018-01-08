台灣2018大選 傳中國國台辦備戰畫紅線

面對台灣今年11月縣市長選舉，傳中國涉台系統已展開備戰。圖為2017年12月27日於四川成都舉辦的台協會長座談會。（圖擷取自中新網）

2018-01-08 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今年縣市長選舉即將在11月前後舉行，由於是蔡政府上台後的首次地方大選，也被視為蔡政府「期中考」及2020總統大選前哨戰，據報導，中國涉台系統已經展開備戰，傳畫出兩岸關係的「清晰紅線」。

《上報》報導，國台辦在2017年12月27日於四川以「宣介中共十九大精神」為主題，召開2017年全國台協會長座談會，共有150名台資企業協會會長與會，會議內容除了宣傳十九大之外，並「藉此機會聽取台商對兩岸政情的意見」，也提出規劃中的惠台措施。

據報導，會議是由國台辦主任張志軍主持，但是，張志軍已被政壇傳言即將下台走人，可能的接任人選是副主任劉結，會場中，更見劉結一與台商們的積極互動，幾乎是主導整個議程走向。

張志軍在會中再畫兩岸關係的「清晰紅線」，重申中方的反獨立場；整個會議過程，中方官員多方探詢台灣現有的政治及社會情況，包括台商解讀的蔡政府態度、台灣青年就業情況、或是社會上「去中國化」氛圍等。

報導指出，中方對台灣2018選舉進行備戰，早從去年11月下旬開始，中方就陸續重啟兩岸交流安排，包括「『兩岸媒體峰會』、後續以國民黨為主要成員的『中華兩岸青年交流協會』參訪團、新黨參訪團，以及無黨團結聯盟參訪團等」。

報導引述我方官員觀點認為，中方將會越來越密集的舉辦這類型的活動，除了廣蒐情資之外，涉台系統也展示中國換屆後的新政策，預料，未來數月，中方涉台部門將陸續針對台商、台灣青年等目標對象提出新優惠措施，升溫兩岸政策拉鋸。