林心如因劇切割與台灣關係 陸委會這樣說......

藝人林心如新劇《我的男孩》，因領取我國文化部2000萬元的補助，被中國網友向當局舉報。（資料照，記者胡舜翔攝）
〔即時新聞／綜合報導〕林心如新戲《我的男孩》在中國被下架停播，導致她今（7）日急忙出面與我國做切割，行政院大陸委員會對此表示，兩岸之間的政治問題不應與藝文影視混為一談，「傷害台灣人民的情感」。
陸委會對《中央社》表示，關於中國將林心如新劇下架的新聞，「若報導屬實，這樣的做法已經傷害台灣人民的情感」，中國自稱要與台灣人民心靈契合，此舉「完全背道而馳」，中國當局對文化藝術表演，該抱持尊重態度，且給予自由創作與發展空間。
藝人林心如新劇《我的男孩》，因領取我國文化部2000萬元的補助，被中國網友向當局舉報，經中國廣電局查確有此事，因此將之下架停播，林心如則透過聲明與我國做切割，「以前不曾也不會支持任何台獨言論及行為」，並認為被舉報為「台獨」是種誹謗。
今日，多名新浪微博用戶造謠林心如女士所參演、製作的電視劇《我的男孩》在騰訊視頻下架與「涉台獨」有關，相關謠言包括「林心如台獨？？」、「有人實名舉報了林心如台獨」、「領取台獨津貼2000萬台幣掛羊頭賣狗肉拍攝台獨資助劇《我的男孩》」等，上述內容一經發布便引發大量轉發、討論，對林心如女士帶來了極其惡劣的影響。 對此，本工作室嚴正聲明如下： 1、網傳所謂「林心如」台獨等資訊純屬惡意造謠、嚴重誹謗，本工作室及林心如女士一直兩岸和平共處、友好發展，以前不曾以後也不會支持任何「台獨」言論及行為。 2、電視劇《我的男孩》接受臺灣文化部資助係臺灣八大電視臺行為，近年來，多部臺灣電視劇都曾接受過臺灣文化部資助，並已於各視頻平臺播出。 3、針對此次惡意誹謗事件，本工作室已正式委託北京星權律師事務所依法處理，同時敬請各大網路平臺及使用者，停止傳播不實信息，共同抵制網路謠言。 東陽橫店林心如影視文化工作室 2018年1月7日
由林心如影視文化工作室發出的聲明全文
今日，多名新浪微博用戶造謠林心如女士所參演、製作的電視劇《我的男孩》在騰訊視頻下架與「涉台獨」有關，相關謠言包括「林心如台獨？？」、「有人實名舉報了林心如台獨」、「領取台獨津貼2000萬台幣掛羊頭賣狗肉拍攝台獨資助劇《我的男孩》」等，上述內容一經發布便引發大量轉發、討論，對林心如女士帶來了極其惡劣的影響。
對此，本工作室嚴正聲明如下：
1、網傳所謂「林心如」台獨等資訊純屬惡意造謠、嚴重誹謗，本工作室及林心如女士一直兩岸和平共處、友好發展，以前不曾以後也不會支持任何「台獨」言論及行為。
2、電視劇《我的男孩》接受臺灣文化部資助係臺灣八大電視臺行為，近年來，多部臺灣電視劇都曾接受過臺灣文化部資助，並已於各視頻平臺播出。
3、針對此次惡意誹謗事件，本工作室已正式委託北京星權律師事務所依法處理，同時敬請各大網路平臺及使用者，停止傳播不實信息，共同抵制網路謠言。
東陽橫店林心如影視文化工作室
2018年1月7日