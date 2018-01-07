林心如因劇切割與台灣關係 陸委會這樣說......

藝人林心如新劇《我的男孩》，因領取我國文化部2000萬元的補助，被中國網友向當局舉報。（資料照，記者胡舜翔攝）

2018-01-07 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕林心如新戲《我的男孩》在中國被下架停播，導致她今（7）日急忙出面與我國做切割，行政院大陸委員會對此表示，兩岸之間的政治問題不應與藝文影視混為一談，「傷害台灣人民的情感」。

陸委會對《中央社》表示，關於中國將林心如新劇下架的新聞，「若報導屬實，這樣的做法已經傷害台灣人民的情感」，中國自稱要與台灣人民心靈契合，此舉「完全背道而馳」，中國當局對文化藝術表演，該抱持尊重態度，且給予自由創作與發展空間。

藝人林心如新劇《我的男孩》，因領取我國文化部2000萬元的補助，被中國網友向當局舉報，經中國廣電局查確有此事，因此將之下架停播，林心如則透過聲明與我國做切割，「以前不曾也不會支持任何台獨言論及行為」，並認為被舉報為「台獨」是種誹謗。