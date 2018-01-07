時力帳棚遭拆提告 北市警：依法行事

時代力量委任律師控告警方指揮官涉犯強制罪，北市警局今晚表示依法行事，無不法侵害。（資料照，記者黃欣柏攝）

2018-01-07 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委5日晚間起在總統府前抗議勞基法修法，因遭警方強制拆除帳棚，遂委任律師赴台北地檢署控告警方指揮官涉犯強制罪。台北市警察局今晚表示依法行事，無不法侵害。

《中央社》報導，時代力量立委因不滿勞基法修法，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果，隨即於當晚轉赴總統府前禁食抗議迄今。今日清晨卻遇大雨，聲援群眾於是搬來兩頂帳棚準備搭設，卻遭警方制止並拆除；此舉引發時代力量立委不滿，今日委任律師團赴台北地檢署按鈴控告警方指揮官涉嫌違反集會遊行法、傷害及強制等罪。

對此，台北市警察局今晚發佈新聞稿表示，因民眾於總統府集會遊行禁制區進行違法集會，遂依道路交通管理處罰條例第82條規定，勸導無效後，將其在禁制區內的帳篷拆除，但警方強調，並未限制陳抗民眾之人身及言論自由，更無不法侵害；民眾後來欲新增帳篷，警方也依集會遊行法、道路交通管理處罰條例及警察職權行使法，即時制止並予以扣留保管。

對於警方拒絕時代力量委任律師進入管制區與陳抗群眾簽訂委託書，市警局表示是為避免律師加入違法集會群眾致使妨礙管制，因此拒絕律師進入。