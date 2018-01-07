深藍系統要求民調排綠 周錫瑋將同台引政治聯想

「孫文學校」將召開記者會要求初選民調應該排綠，確保提名人選能代表政黨理念，前台北縣長周錫瑋將出席表態引發聯想。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-01-07 14:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今年直轄市、縣市長選舉提名已陸續展開初選作業，但親前主席洪秀柱的深藍系統「孫文學校」明日要召開記者會要求初選民調應該排綠，確保提名人選能代表政黨理念，其中特別的是新北市長參選人、前台北縣長周錫瑋以及澎湖縣長參選人、前澎湖黨部主委鄭清發也將出席表態，由於周錫瑋的競爭對手、新北市副市長侯友宜過去與綠營關係不錯，並被許多深藍基層視為有「顏色問題」，引發外界政治聯想。

面對排綠民調的要求，國民黨組發會主委李哲華回應表示，黨內初選民調長期以來都沒有排綠，就連民進黨現在也已經沒有再排藍，況且民調設計是以黨內同志互比佔15％，與綠營人選對比佔85％，這樣的設計要如何排綠？他並認為，在互比民調部分，綠營支持者一定會支持綠營人選，根本沒有必要排綠，即便真的有綠營支持者想影響民調，恐怕只是幾十萬通電話抽樣當中的一通，「一顆鹽不至於會影響一鍋湯的鹹與甜」。

「孫文學校」總校長張亞中表示，他們希望黨內初選民調時，應該要有針對性的排綠，尤其國民黨目前處於需要重起之時，大家覺得現在的國民黨缺少理念與信仰價值，如果民調採全民調，黨的立場就不容易堅持。

對於周錫瑋也要求排綠，是否引發聯想是衝著對手侯友宜而來，張亞中未就此評論，只強調記者會不是只有周錫瑋出席，還有澎湖縣參選人鄭清發。

張亞中說，他是看周錫瑋過去也曾提出類似看法與傾向，才邀請周一起參與，並強調這是可以理性探討的政策問題。

李哲華則指出，根據黨內長期做民調的大數據分析來看，通常八、九成的受訪者，如果是那一個政黨的支持者，就會支持那一個政黨，除非像是比較特殊、綠大於藍的宜蘭縣，受訪者政黨支持度綠大於藍，但因為民進黨執政不佳，以及幾位綠營人選個人因素，國民黨籍的羅東鎮長林姿妙民調贏過任何一位綠營人選。

他並強調，全民調才能呈現真實性，而且要考慮參選人在地經營的因素，林姿妙支持者有很多本身是綠營支持者，如果民調排綠就會失真，導致林的支持度反而可能成為最低。