國民黨地方黨部下月斷糧 中央不再挹注經費

吳敦義上任迄今幾乎舉債度日，去年底止，務累積達1億4千萬元，今年度1億6千餘萬元的政黨補助款撥下來後，還清債務後將所剩無幾。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-07 14:41

〔記者施曉光／台北報導〕由於過去家大業大，國民黨數十年來各地方黨部運作經費與人事開銷，都是接受黨中央輸送奶水，如今由於黨庫拮据，被財務壓力壓得喘不過氣的黨中央決定照章辦事，從下月1日起除由中央支薪派任的書記長、一組總幹事薪水以及按縣市大小定額撥付12萬到18萬元不等的一般業務費外，黨中央將「斷糧」，不再挹注其他經費給地方黨部。

黨內人士指出，當初修改黨章推動地方主委直選的配套，就是地方黨部人力配置與財務計畫獨立，經費自籌自用，去年八月修正通過的「中國國民黨直轄市、縣（市）委員會組織規程」明定，地方黨部設置工作幹部，除書記長、第一組總幹事由中央支薪派任，其餘人事都應自行募款聘用，而且經費預算除中央撥付的業務費外，其餘經費都由地方黨部主委及財委會負責籌措，原本10個已由黨員直選主委的地方黨部應該率先實施，但新主委去年十月就任後向黨中央反應無力自主，黨主席吳敦義裁示由黨中央繼續支應地方開銷。

不過，吳敦義上任迄今也只能舉債度日，去年底止債務累積達1億4千萬元，今年度1億6千餘萬元的政黨補助款撥下來後，還清債務後將所剩無幾，為了不再一直借錢下去，黨中央決定釋出壓力給22個地方黨部一起分擔。

黨內人士指出，黨公職人員募款分攤金制度今年一定會配合實施，以後地方黨部只要輔選成效良好，當選的地方公職人數增加，募款分攤金收入就會豐厚，應可自給自足。

但在募款分攤金真正進帳前，地方黨部有能力自籌自用？這位人士說，「還有黨費收入」，今年度黨費收入6千萬元全數撥給地方使用，「如果不夠，地方主委就只能自己想辦法，要不然怎麼辦？」「權責要分清楚，不能老是由中央黨部幫忙﹗」

對於是否擔心地方黨部如果籌不到錢，人力只剩小貓二、三隻，如何推動黨務？這位人士說，「那也沒辦法，只能有多少錢做多少事，否則怎麼辦？」當被問到難道不怕影響年底選舉？該人士則無奈地說，「這樣民進黨的目的不就達到了嗎？」

國民黨目前擁有不動產總值20億，其中土地、房屋合計總值11億元，中投公司資產有348億元，扣除負債，淨值153億元，目前都被黨產會凍結中，可動用存款至上月約1千萬元，盼透過實施黨公職募款分攤金制度，每年可以進帳2億元，「黨公職人員募款責任額實施辦法」近期完成溝通後就會送中常會通過。