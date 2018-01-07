聘期月底屆滿 藍營黨工人心惶惶

2018-01-07 14:43

〔記者施曉光／台北報導〕由於過去每年度都有黨營事業挹注現金股利的財源，被行政院不當黨產處理委員會凍結，導致財務嚴重拮据的國民黨，去年1月大幅裁員後，黨工已改為1年1聘，聘期本月底屆滿，最近傳聞要再裁員，國民黨日前為此澄清絕無裁員計畫，只有針對黨工有無適任進行年度檢討，但黨內人士透露，許多黨工的確人心惶惶，擔心農曆春節前會丟了工作。

據悉，基於聘期配合完整年度考量，國民黨2月1日重聘黨工，聘期有可能只有11個月，待年底期滿後，再自明年1月1日起算1年1聘﹔黨內人士認為，目前尤其地方黨部，自從去年大幅精簡人事後，人力已經相當吃緊，這次改聘即便有人不再獲聘，員額變動的幅度應該很小。

由於已經負債累累，每月人事開銷仍多達2000萬元，在財務嚴重拮据情況下，國民黨主席吳敦義曾在內部會議要求檢討人事，並有黨務高層點出黨部仍然存在勞役不均現象並要求檢討，因此從黨中央到各地方黨部最近都在辦理人力考核。

國民黨發言人洪孟楷日前指出，外傳國民黨有裁員計畫並非事實，自從吳敦義上任後一直要求黨中央同仁發揮每個人應有的戰力，在適當的位置上把最佳的戰力給發揮出來，並年度檢討人事有無不適任情形，但沒有名額限制，這也是聘雇同仁年度必要考核。

洪孟楷並表示，目前國民黨被黨產會清算，造成財務困難是事實，沒有辦法幫辛苦的黨工加薪也是事實，但絕對沒有裁員的計畫，希望所有的黨工可以安心工作。