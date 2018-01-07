反修勞基法 國民黨推過勞明信片

國民黨邀過勞勞工代表召開記者會，反對勞基法修法。（記者林良昇攝）

2018-01-07 13:13

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會明將審查勞基法修正草案，國民黨今與勞工代表召開記者會，推出「過勞明信片」，鼓勵勞工將心聲寄到總統府、行政院、立法院，讓民進黨政府「看到」勞工心聲；與會的勞工代表也嗆聲，若民進黨執意修法，年底選舉「走著瞧」。

國民黨發言人黃健豪表示，民進黨政府設下的重重拒馬和警戒，勞工要反映心聲寸步難行，既然民進黨政府不想聽，國民黨設計明信片讓大家用寫的、用寄的，用網路的力量，既然民進黨「聽不到」民眾的聲音，就只好讓民進黨「看到」民眾的怒氣。

與會的台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，修法將輪班間隔縮短，讓護理人員得不到充分休息，除了沒有家庭生活外，讓過勞的護理人員照顧病人，也危及病人安全，更何況所謂的勞資會議，過去證明都是無效的，根本無法把關。

台灣保全業產業工會秘書長羅添福也說，保全業是過勞最嚴重的行業，經常超時加班，本次修法其實對保全業無影響，畢竟保全業過勞死在各行業中比例是第一名，而且常在遇到勞檢時資方拿假的班表應付，政府應廢勞基法第84條之1來解決，他也酸說，修法後，可能保全業就不會是過勞第一名了，這都要感謝行政院長賴清德。

物流業勞動權益自救會召集人曾堉誠則強調，物流業是過勞重災區，勞工要的是加薪、不是加班，物流業的誇張班表，讓新勞工不願投入，讓情形雪上加霜，民進黨政府若一意孤行修惡勞基法，年底選舉大家走著瞧。

國民黨文傳會新媒體部同步提供「過勞明信片網路產生器」，讓勞工朋友們方便參與。實體明信片將提供充足數量，放置於中央及地方黨部、黨籍民代辦公室，鼓勵民眾踴躍前往索取。

此外，對於時代力量立委在總統府前的陳抗，黃健豪強調，國民黨和時代力量都是在野黨，不同政黨的表現方式不一樣，有的主張文攻，有的主張武鬥，但共同目標都是希望民進黨政府撤回勞基法修惡，希望民進黨政府聽見勞工聲音，不要一意孤行。