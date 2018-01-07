時力府前抗議 柯文哲：立委要守法 府旁不可以遊行

不滿勞基法修法，時代力量立委5日起於總統府前禁食抗議至今，柯文哲今出席活動表示，尊重陳抗權利，但總統府周圍禁止陳抗，凱道前本來就不可以遊行，尤其立委更要守法，是否強制驅離就且戰且走。（記者周彥妤攝）

2018-01-07 11:23

〔記者周彥妤／台北報導〕不滿勞基法修法，時代力量立委5日起於總統府前禁食抗議至今，台北市長柯文哲今出席活動對此表示，尊重陳抗權利，但總統府周圍禁止陳抗，凱道前本來就不可以遊行，尤其立委更要守法，是否強制驅離就且戰且走。

記者問，凱道前面到底要不要驅散？柯說，總統府周圍禁止陳抗，當然尊重人民有陳抗權利，但還是要申請，要依法行事，特別是立委更要守法，本來總統府旁邊就是不可以遊行。

記者詢問處置陳抗，日前對民眾態度強硬，對時力則放軟，是因對象為立委，而且是較友好的立委？柯說，沒有啦，這是外科醫生的務實表現，對陳抗會儘量寬容，上次會驅離民眾，是因為陳抗者躺在馬路上，又到處流竄，癱瘓西區交通，不處理不行；現在時力是在總統府前的人行道，對交通影響較小，而且不是到處流竄搞得警方疲於奔命，所以沒有大動作驅離。

既然覺得違法，是否會下令強制驅離？柯表示，這幾天剛好是假日，交通流量也比較小，會看狀況，真的有妨礙交通、公共秩序，還是會處理。另有記者再追問府前抗議的最後走向，他說，且戰且走，處理陳抗還是一種藝術，「我沒有需要在這裡把我們的計畫全部告訴你」。

外界認為陳抗者才10幾個人，警方動用200人，質疑執法不符比例原則。柯解釋，這是採取「只出不進」的策略，防止陳抗者聚集，所以還是要圈住。

現場也有記者提及，是否會到現場與時力立委溝通？柯說，勞基法修法相關問題，還是回到立法院處理。至於會想當中間橋樑嗎？他笑說，「回去想想看，人家也沒有叫我去」。至於會不會擔心這次驅離，會影響與時力結盟，柯說，不會啦，還好啦。