時力抗議《勞基法》 張景森酸：助理是否超時、有加班費？

張景森在PO文底下留言酸：「不要太激動。身為一個人權律師，可以先去關心時代力量的那些助理及黨工，有沒有因為這次急單而超時工作？」（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-07 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委從前晚開始上凱道抗議《勞基法》，希望總統蔡英文撤回修正案，律師陳孟秀在臉書PO出昨晚抗議的情形，透露被警方刁難過程，並無奈表示對政府失望，但行政院政務委員張景森卻在PO文底下留言酸：「不要太激動。身為一個人權律師，可以先去關心時代力量的那些助理及黨工，有沒有因為這次超時工作？」引起網友討論。

律師陳孟秀昨晚在臉書PO文，敘述遭大批警力阻止進入禁制區過程，讓她忍不住直呼：「動員這樣大量的警力，層層隔開人民的各種發聲？把總統府前的陳抗群眾，孤立在偌大的凱道禁制區？」

陳孟秀痛批，動用一切手段，壓制各種反對的聲浪，把一切制壓到底，下週把勞基法修法強渡關山。陳孟秀感嘆地說：「等法案一過，再來親民！等這票幹完，再來搞選舉！反正，人民是健忘者。」

張景森在底下回文：「身為一個人權律師，可以先去關心時代力量的那些助理及黨工，有沒有因為這次超時工作？超時工作有沒有加班費？加班之後有沒有補休？輪班間隔是8小時還是11小時？」

張景森強調，他是要勸黃國昌想想，如果他做不到，很多中小企業可能真的做不到，可見工作制度的彈性是有必要的，否則像時代力量那樣的中小企業，根本無法運作，甚至生存。