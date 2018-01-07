時力府前持續抗議 基層警：「只見立委淋雨不見警察發抖」

警方沒有遮雨棚、睡袋，只能以盾牌擋風聚在一起取暖。（記者王冠仁翻攝）

2018-01-07 09:39

〔記者王冠仁／台北報導〕時代力量黨團為抗議勞基法再修法，從本月5日開始在總統府前靜坐抗議，並在昨早搭設一頂帳篷。今天凌晨0時，時力成員欲搭設另頂帳篷時，遭警方連同原本帳篷一併拆除；時力成員仍不退去，索性冒雨睡在總統府前，經一宿目前仍在總統府前以簡易雨篷持續抗議。不過有基層員警抱怨「都只看到立委淋雨，誰看到警察冷得發抖？」

警方表示，針對在總統府前的抗議行為，因抗議群眾所在地點是集會遊行禁制區，經警方多次勸導、舉牌警告、依道路交通管理處罰條例開出勸導單及罰單後，抗議群眾仍不願離去，今天凌晨警方第6次舉牌警告，抗議群眾仍想搭設令一頂帳篷，警方擔心擴大事端，強力執法將其拆除並代保管。

中正一分局指出，為維護總統府前集會遊行禁制區的公共秩序，拆除帳棚是依照「警察職權行使法」第2及第28條，為制止或排除現行危害公共安全、秩序之事實狀況，將該棚架拆除，予以扣留保管。

一名基層員警抱怨，不少網友、民眾痛罵警方冷血，但其實警方也跟這群抗議群眾一樣，也整天在總統府前跟他們一起忍受低溫、冷雨；警方從前晚起至少柔性勸導、關懷抗議群眾數十次，但抗議群眾仍不領情，抗議群眾還有簡易遮雨棚、睡袋，「警察顧他們整晚有這些東西嗎？」

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