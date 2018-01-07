兩岸剩30年時間博弈！專家：習近平2049統一台灣

有專家表示，中共統一已定出「最後大限（Deadline）」，兩岸只剩30年時間博弈。（法新社）

2018-01-07 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平去年10月中共十九大報告上宣稱，兩岸統一是中華民族偉大復興的「必然要求」，根據媒體報導，習近平口中的「偉大復興」時間點是2049年，也是中共建政100週年，有專家表示，中共統一已定出「最後大限（Deadline）」，兩岸只剩30年時間博弈。

根據香港《蘋果》報導，美國前駐中國大使芮孝儉（Stapleton Roy）認為，雖然習近平沒有明確提出統一時間表，但習近平曾引用鄧小平的話表示，台灣問題「不能留給下一代」解決，意思已經十分明確。他也認為，30年時間在人類歷史非常短暫，外界必須把這個期限「放在心上」。

另外有北京涉台人士認為，習近平「肯定要在任內解決台灣問題」，由於習出生於1953年，2049年時將96歲，按中共現行規矩，其兩屆任期到2022年止，但有消息指當局正擬修憲改章程，為習謀求終身制鋪路。

報導也提到，習近平上台後提出兩個100年奮鬥目標，第1個是中共成立100週年（2021年）時，中國全面建成小康社會；第2個是中共建政100週年（2049年）時，建成富強、民主、文明、和諧的社會主義現代化國家，並實現中華民族的偉大復興。