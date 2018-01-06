總統府回應：盼共同把勞基法修到最好

時代力量立委在總統府外靜坐絕食超過24小時，抗議勞基法修惡，晚間，立委們面向總統府呼喊退回勞基法口號，總統府則回應，希望大家到國會中針對修法的不同意見與各黨團充分交換意見，共同把這次的修法工作做到最好。（記者王藝菘攝）

2018-01-06 21:08

〔記者李欣芳／台北報導〕時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法已逾24小時，面對時力立委黃國昌要求執政黨和總統蔡英文要記得選前對勞工的承諾，願意聆聽勞工與廣大青年世代的心聲，撤回勞基法，不要在臨時會強行闖關，總統府發言人黃重諺晚間回應說，現在大家都已看到立委們的訴求，接下來就是回到法案討論的現場，在國會中針對修法的不同意見與各黨團充分交換意見，共同把這次的修法工作做到最好，為勞工爭取最大利益。

黃重諺說，誠如總統府秘書長吳釗燮今天上午前往探望黃國昌委員等一行人時所說，朝野各界對於勞工權益都相當關心，有關勞基法修法的議題，國會包括民進黨、國民黨等黨團也都表達對相關議案共同協商的立場，議程上也會據此安排。

黃重諺表示，這幾天氣候寒冷，加上接連的雨勢，希望委員們保重身體，也體恤現場幕僚人員、媒體朋友與警察同仁的長時間工作，讓自己也讓辛勞的大家都能夠有足夠的休息。