綠營南市長初選辯論》李俊毅自認深耕 指黃偉哲有爭議

2018-01-06 14:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨前副秘書長李俊毅在今日電視辯論會上，除了表示他在台南花30年走訪地方，「已經磨了3劍」，更直指另一位參選人、立委黃偉哲有爭議。

李俊毅表示，自從初選以來，他很少看到其他人提出政策，反而是花錢造勢或者派系，否則大家可以在一個禮拜後共同公布初選財政收支。

話鋒一轉，李俊毅更強調，黃偉哲日前在活動上與市議員郭秀珠互相支持，「但黃有問過賴清德可以跟郭一起合作？」隨後，他再放一段新聞影片，內容則是黃偉哲與竹聯幫前大老「白狼」張安樂敬酒。但李放到一半，時間已到。

  • 民進黨前副秘書長李俊毅在今日電視辯論會上，除了表示他在台南花30年走訪地方，「已經磨了3劍」，更直指另一位參選人、立委黃偉哲有爭議。（記者簡榮豐攝）

    民進黨前副秘書長李俊毅在今日電視辯論會上，除了表示他在台南花30年走訪地方，「已經磨了3劍」，更直指另一位參選人、立委黃偉哲有爭議。（記者簡榮豐攝）

  • 李俊毅（右三）認為初選過程，鮮少看到政策，只有花錢造勢。（記者邱灝唐翻攝）

    李俊毅（右三）認為初選過程，鮮少看到政策，只有花錢造勢。（記者邱灝唐翻攝）

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