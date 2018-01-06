台灣歸僑協會成立 陳建仁：盼僑民經驗供政策制定

副總統陳建仁、僑委會委員長吳新興、國策顧問張富美等人，今出席「中華民國太灣歸僑協會」成立大會。（記者叢昌瑾攝）

2018-01-06 13:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕首個以台灣僑民為主體的中華民國台灣歸僑協會今成立。副總統陳建仁表示，僑胞是我國重要資產，此協會成立非常具歷史意義，歡迎僑胞提供海外豐富見聞及經商經驗，給政府作為政策制定參考。

台灣歸僑協會今舉辦成立大會，邀請理事長蘇明正、副總統陳建仁、僑務委員會委員長吳新興、立委蔡適應、陳歐珀、國策顧問張富美出席。會中，約有200餘名台僑會員參與，見證首個以台灣僑民為主體歸僑團體成立。

旅居加拿大的蘇明正表示，鑒於移居海外各地的第一代僑民返台創業或落葉歸根者日增，為加強聯繫工作及增進情誼，因此在僑委會及僑胞們的鼓勵、協助下，成立此協助台僑的平台。

吳新興表示，目前出國後再回台的歸僑約有5000至1萬人，期盼協會成立後能成為一個大家庭。他強調，此協會是不分黨派顏色的團體，是服務歸僑的平台，希望會員能投資台灣、支持政府，支持5+2產業創新計畫。

陳建仁表示，海外僑胞是我國重要資產，大家都以實際行動表達對政府的支持。他說，此協會是第一個以台灣僑民為主的歸僑團體，象徵台灣菁英到海外奮鬥後，選擇在家鄉落葉歸根，非常具有歷史意義。

陳建仁舉李遠哲為例，表示李當年回台擔任中研院長，努力延攬海外優秀的僑胞服務，讓中研院成為世界一流的研究機構；陳建仁表示，僑胞的努力一如當年的李遠哲，都願為台灣貢獻，讓台灣能夠被世界看到。

陳建仁說，過去他在台大任教及中研院做研究時，研究室就有許多傑出的第二、三代台僑青年，他也看到許多傑出的台灣年輕子弟返台創業，政府會持續鼓勵、推動青創。

最後，陳建仁呼籲僑胞將其豐富的人生經歷、見聞與經商體驗，與台灣人民及政府分享，供政府制定政策參考。

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