府前抗議徐永明抱怨封路 吳釗燮：警方執法已很寬容

2018-01-06 12:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量立委5日起在總統府前抗議勞基法修法，要求總統蔡英文出來面對勞工，目前已經持續近18小時。總統府祕書長吳釗燮今天上午先到立法院探班綠委，隨後則回到總統府前，曾經和吳釗燮共事的時代力量徐永明則向吳釗燮抱怨，5個立委坐在這，有必要封成這樣嗎？「連我要帶我的助理進來也不行？相信你主政下的總統府絕對不會這樣！」

「搭一頂帳篷也不行嗎？」徐永明向吳釗燮說，時代力量在總統府前都是和平靜坐，沒有必要把總統府前都圍起來，不讓大家進來。大家都共事過，相信他的為人不是這樣。

徐永明也表示，昨天晚上下雨，頂篷來不及進來，大家穿雨衣睡在地上，天氣這麼冷，不希望大家感冒，真的有需要做成這樣嗎？（指今天上午警方欲拆除帳棚），警方說是「上面交代」，警政署和台北市警察局互推，後來又推給現場指揮官。吳釗燮則安撫說，大家都盡力了。

黃國昌向吳釗燮說，警方攔住他，說「上級」有交代，所以他只好從介壽派出所繞一大圈進來，希望吳釗燮先說明這件事。

吳釗燮回應，總統府周圍是遊行禁制區，這邊執勤的員警很辛苦，壓力很大，也已經舉牌了，他們在執法上已經很寬容；黃國昌反嗆：「所以秘書長現在是來驅離我嗎？」吳釗燮連忙說：「不不不不不。」

吳釗燮繼續說，經過18小時，社會大眾對於時代力量、勞工團體對於勞權的關心都了然於心，雖然內容上跟民進黨有所差別，但是這樣的關心是一樣的。現在，國民黨也說要在議場協商，民進黨也在議場等著跟大家協商，民主可貴的就是大家把意見帶到議場裡面，大家討論出對勞工朋友最好的方法，讓他們權益可以彰顯，「請國昌兄了解大家訴求，跟民進黨要保障勞工權益是一樣的，希望用立法過程，讓大家不同意見有所表達，大家都很辛苦！」吳也指出，還沒有廢除之前，這邊（總統府前）就是遊行禁制區。

黃國昌說，值勤員警很辛苦，他們也很和平的坐在這邊。但他要反問吳釗燮，「你記憶所及，什麼時候總統府禁制區只有幾個人在這，卻封成這樣，人和車都不能進來。」

黃國昌說，蔡英文在2008年曾代表民進黨對於（扁政府）執政時期，沒有推動集遊法修改道歉，民進黨未來會全力改善台灣人權。

吳釗燮說，敬佩時代力量的大家，但其他黨團朋友，也希望勞工權益保障，誠懇呼籲大家回到立法院，不同黨團可以討論出最好的結果。

黃國昌則立刻打臉吳釗燮說，第一、勞基法之前在立法院裡面，才討論2條就停止討論，送出委員會，這樣的暴力，不就是過去馬英九做的事情嗎？全國人民都有看到。且民進黨在野的時候，要求馬政府應該要給立委們暢所欲言，結果輪到自己執政的時候，才討論2條，剩下6條都還沒討論，就送出委員會，全體國人都很清楚。

第二、現在說要討論出最好的法案版本，但攤開過去的法案，民進黨執政後，哪一條不是按照民進黨想要的版本通過？

最後吳釗燮在總統府發言人黃重諺陪同下離去，黃國昌等人一度追上去，導致府前的憲兵一陣緊張。不過最後未發生衝突，時代力量繼續回到府前靜坐。

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