府秘書長吳釗燮 到立院探班綠委

2018-01-06 11:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量立委在總統府前抗議勞基法修法，民進黨立委則守在立法院議場前，深怕又被突襲。總統府祕書長吳釗燮上午到立法院探班，除了替輪班的民進黨立委加油之外，也表示，最重要還是回到議場相互討論，討論出最好的方式，「總統知道大家辛苦。」

立法院臨時會將處理勞基法修正草案，時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞・以用等5位時代力量立委反對修法，昨日下午3時左右，帶著鎖鏈與巨型布幅標語進場，敲破議場門上的玻璃，用鐵鍊鎖住議場各出入口。被民進黨立委破門後，改於下午6時左右轉往總統府前抗議，目前仍在總統府前靜坐、禁食抗議。

民進黨立委則開始在議場外輪班排隊，確保下週一院會開會時優先遞案的順位。上午有王定宇、陳亭妃、余宛如、陳其邁等綠委坐在議場前吃早餐，希望確保下週一臨時會院會能第一個遞案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，排班是必要的防禦性措施。上午10時左右，吳釗燮則現身立院為綠委加油打氣，並與大家握手致意。他說，總統知道大家辛苦，特別叫他來慰問，他也詢問現場是否需要物資或其他協助。

面對時代力量在總統府前抗爭，吳釗燮回應，大家都重視勞工的權益，大家的心情都一樣，最重要還是回到議場相互討論，討論出最好的方式。

至於是否有信心能勸時代力量立委離開凱道，回到議場？吳釗燮則笑笑不回答，只說多謝。

柯建銘則在一旁表示，時代力量立委應回來議場好好開會，在外面蠻辛苦的。