媽祖與賴神威力 張花冠、陳明文、翁章梁罕見同台

2018-01-06 10:08

［記者林宜樟／嘉義報導］行政院長賴清德今天早上到嘉義縣新港奉天宮參拜，地方人士陪同到場，在嘉義縣長黨內初選不同調的嘉義縣長張花冠、立委陳明文及參選人前農委會副主委翁章梁等都到場；先前為避免尷尬，翁章梁極少與張花冠同台，大多錯開到場時間，這次在賴清德參拜新港媽祖的行程，「花、文、翁」3人罕見公開同台參拜合影，但互動不多。

嘉義縣長民進黨黨內初選競爭激烈，張花冠支持嘉義縣議長張明達，陳明文、蔡易餘支持翁章梁；賴清德今天早上先到番路鄉紫雲寺，由張花冠與張明達陪同參拜，接著與張花冠到新港奉天宮，陳明文、蔡易餘及翁章梁及新港奉天宮董事長何達煌等陪同參拜，地方人士打趣說「賴神各陪一邊，相當公平」。張花冠與陳明文比鄰參拜，但與陳、翁兩人極少互動。

賴清德面面俱到，一一介紹張花冠、陳明文及蔡易餘，並以「年輕有為，過去一起打拚，現在參選縣長的翁章梁翁參選人」介紹翁章梁；他說，來嘉義縣說明前瞻基礎建設及長照計畫，並瞭解問題，感謝張花冠帶領縣政團隊將嘉義縣治理的很好，並感謝陳明文與蔡易餘支持行政院推動的政策。

張花冠致詞時表示，賴清德務實認真努力，人民有感，最接地氣，在昨天的座談會中，賴清德與行政院團隊一項項瞭解嘉義縣的問題，可以解決的馬上拍板定案，無法立刻解決的則帶回研究，相當感謝他的用心。

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