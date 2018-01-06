賴揆下鄉和小花人親土親 允幫嘉義解決問題

行政院長賴清德今天上午前往嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺參拜，嘉義縣長張花冠等人陪同。（記者陳璟民攝）

2018-01-06 09:24

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕行政院長賴清德今天上午7點45分，前往嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺參拜，感謝觀音佛祖保境安民，感謝廟方在前年0206高雄美濃地震，造成台南市金龍維冠大樓倒塌傷亡等災損後捐款賑濟，若非廟方跟社會善心捐輸台南市府，市府無法完善照顧受災市民。

賴揆率行政院發言人徐國勇、雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志等人，代表蔡英文總統與行政院團隊到紫雲寺祈求台灣國泰民安、風調雨順，也為嘉義縣祈福，縣長張花冠、議長張明達及多位鄉鎮長陪同，紫雲寺主委邱劍虹、幹部與信徒熱情歡迎；賴清德在台南市長任內，就曾專程來紫雲寺參香，感謝廟方捐款幫助地震災民，此行是第二度造訪。

賴揆表示，昨就到嘉縣與縣府首長及鄉鎮市長座談，促進落實蔡英文「前瞻基礎建設」、「長期照護」兩大政策，前者要解決台灣基礎建設需求，經濟能發展，社會能進步，後者是要解決65歲以上人口越來越多所衍生的種種問題。

賴揆提及，與張花冠的互動可用「遠親不如近鄰，人親土也親」形容，他們曾在立法院併肩作戰，有革命感情，競選時彼此支援，當地方首長時也互相批評求進步，現在他能用行政院團隊的力量，來幫助嘉縣解決問題求發展，覺得很高興。

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