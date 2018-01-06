警方舉牌警告違法 黃國昌回嗆：蔡英文曾倡廢集遊法

時代力量立委到總統府前抗議勞基法修惡，警方兩度舉牌警告違反集會遊行法。（記者陳志曲攝）

2018-01-06 00:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為了抗議政府修惡勞基法，時代力量立委黃國昌與其他黨籍立委5日晚間於總統府前靜坐、禁食，現場指揮官中正一分局長廖材楨二度舉牌，指黃國昌等人違反集會遊行法。不過遭到黃國昌拿麥克風回嗆，「你難道不知道廢除集會遊行法，是我們蔡英文總統的政見嗎？請你對蔡總統說，蔡總統的政見，中正一當成一場笑話！」

立法院5日召開臨時會，在第一次院會散會後，時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞．以用在下午3點左右占領立法院議場，被民進黨立委破門後，時力立委於下午6點左右轉往總統府前抗議、禁食。

警方於晚間9時45分第一次舉牌，10時20分第二次舉牌。

台北市政府警察局中正第一分局分局長廖材楨在舉牌時說，這裡是集會遊行禁制區，時代力量黃國昌、徐永明等5名立委已經違反集會遊行法。

黃國昌拿麥克風回嗆，你難道不知道，廢除集會遊行法，是我們蔡英文總統的政見嗎？不知道「把路還給人民」是蔡英文的政見嗎？你今天用集遊法驅離在場民眾，不僅違反憲法，也背棄2008野草莓運動所代表的一切。

「請你轉一百八十度面對蔡總統府說，蔡總統妳的政見，我們中正一當成一場笑話，對著總統府講，你對台灣人民的承諾，對中正一而言，完全是一場笑話。」