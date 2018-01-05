中火推動室內煤倉工程 林佳龍：樂見民代開始關心

2018-01-05 13:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠室內生煤倉興建計畫流標，國民黨立委盧秀燕質疑表示，市長林佳龍本屆任期屆滿前來不及改善空污。林佳龍表示，中火屬國營事業，過去立委沒有關注到可將戶外生煤場轉為室內儲存，現在開始注意此議題，呼應了市府提出的生煤管制條例，他非常開心也給予掌聲，呼籲多鼓勵國營事業儘速改革。

台中市生煤管制自治條例要求中火明年完成室內煤倉，不能露天堆置生煤，台電室內煤倉首次招標流標，3日二度開標又廢標。盧秀燕指台電「明年底趕工完成的室內煤倉工程，不只跳票延期；連帶的空污改善計畫也可能遙遙無期」、「林市長是畫大餅，到他年底卸任前，都無法完成此項工程。」

林佳龍今天在奇美博物館法國牛犬裝置藝術贈與儀式後，接受媒體訪問表示，市府施行生煤管制自治條例，中火和中龍鋼鐵都要將戶外生煤場轉為室內煤倉，也都已編列預算執行。中龍已開始興建，中火則較晚決定。不過，市府會持續依自治條例督促台電儘快完成，有了好的開始，就會有成果。

他又說，最近有一些民代開始注意到此議題，他也覺得非常開心。其實中火屬於國營事業，由經濟部主管，雖然過去立委並未關注可將戶外的生煤管理場轉為室內儲存，現在開始呼應市府生煤管制自治條例，值得鼓掌。

對於市府要求的4年期限，林佳龍表示，雖然台電曾表示有困難，但依據自治條例規定4年必須減煤4成，以及興建室內煤倉，這些都希望中火儘快推動；即使最近有鋼價問題，但中火仍應儘速完成招標規則。他也再次呼籲社會用鼓勵的方式，讓這些國營事業加速完成改革。