中國片面啟用M503航路 藍營酸「就是不給民進黨政府面子」

2018-01-05 12:59

〔記者施曉光／台北報導〕中國民航局昨日宣布啟用M503雙向航路及相關銜接航線，我陸委會立即召開記者會表達嚴正抗議，國民黨文傳會副主委唐德明今在臉書撰文表示，M503是上海飛航情報區內的國際民航航路，中國劃設該條航線並不需我方同意，與其指控對岸「刻意以民航包裝對台灣的不當企圖」，不如說這一次不協商，一點面子都不給民進黨政府。

唐德明表示，民進黨政府惱怒之餘，連「必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果」的話都說出來，兩岸之間正處於冰凍期，還能有什麼更嚴重的後果呢？難道我們有條件經濟制裁大陸，還是有能力武力封鎖嗎？這也實在太過匪夷所思了。

唐德明認為，由於我國不是國際民航組織（ICAO）會員，而且M503是位在上海飛航情報區內的國際民航航路，因此劃設該航線並不需我方同意，民航局也只能要求航空公司不要使用該條航線而已。

他說，值得台灣探究的是，為什麼上一次中國民航局宣布要在2015年3月開通M503航線時，還想要請ICAO高層出面協商，最後也是在美方鼓勵下，由兩岸交通小兩會進行溝通，取得共識，M503航線向西移6海浬，只執行由北往南飛的國際航班，遇緊急情況時一律向西偏航，而且不使用橫向三條航線，為什麼這一次對岸卻完全不想協商，直接就宣布啟動？

他進一步指出，對岸態度不外乎兩種可能，一是蔡英文總統不承認「九二共識」，因此拒絕開啟與民進黨政府協商管道，當然也就不用協商，另一種可能則是表達根本不在乎蔡政府反應，如果情況是第二種可能，兩岸情勢可能就會進入一種無限沉淪的惡劣景況，政府的角色幾乎變成透明，沒有能力為台灣人民爭取任何權益。

他說，兩岸完全沒有溝通管道，只是用猜的就強硬抗議與反對，能產生實質效果？能對台灣人民產生好處？一旦兩岸之間變成「你不甩我、我抗議你」，或「我持續抗議你，你持續打壓我」，兩岸情勢日趨嚴峻，又將伊於胡底？