中國單方面啟用M503航路 蔡英文：無助區域穩定

2018-01-05 13:04

〔即時新聞/綜合報導〕中國昨天未經協商片面宣佈啟用「M503」雙向航路以及「W121、W122、W123」三條航路,引發我國飛安、防空安全疑慮。今天蔡英文總統發推特表示,這無助於區域的穩定,應該要避免;台灣將會持續維護現狀,同時呼籲各界一起攜手努力。

根據《中央社》報導,蔡總統推特指出,穩定的兩岸關係對於區域的間安定至關重要,中國近期頻繁地軍事活動,以及啟用M503航線等單方面行動,並無助於區域穩定,應該避免。台灣也將持續維護現狀,更呼籲各方共同攜手努力。

綜合媒體報導,陸委會、國防部等相關部會機構都表達反對立場,認為中國侵入台灣海峽中線以東區域,威脅到台灣空防安全,要求立即停止相關飛航活動。民航局長林國顯表示,W122、W123與台北飛馬祖及高雄、台南飛金門的航路有衝突,民航局已通知國內所有航空公司不要使用相關航路。

Cross-strait stability is impt to regional stability. Recent unilateral actions by #China – including M503 flight route & increased military exercises – are destabilizing & should be avoided. #Taiwan will continue to safeguard the status quo. We call on all parties to do the same