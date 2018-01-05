中國單方面啟用M503航路 蔡英文：無助區域穩定

2018-01-05 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天未經協商片面宣佈啟用「M503」雙向航路以及「W121、W122、W123」三條航路，引發我國飛安、防空安全疑慮。今天蔡英文總統發推特表示，這無助於區域的穩定，應該要避免；台灣將會持續維護現狀，同時呼籲各界一起攜手努力。

根據《中央社》報導，蔡總統推特指出，穩定的兩岸關係對於區域的間安定至關重要，中國近期頻繁地軍事活動，以及啟用M503航線等單方面行動，並無助於區域穩定，應該避免。台灣也將持續維護現狀，更呼籲各方共同攜手努力。

綜合媒體報導，陸委會、國防部等相關部會機構都表達反對立場，認為中國侵入台灣海峽中線以東區域，威脅到台灣空防安全，要求立即停止相關飛航活動。民航局長林國顯表示，W122、W123與台北飛馬祖及高雄、台南飛金門的航路有衝突，民航局已通知國內所有航空公司不要使用相關航路。