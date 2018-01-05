無人機禁航區範圍竟然這麼大！亂飛罰款30萬起跳

許多民眾因為不清楚無人機禁航區、限航區而觸法，罰款30萬元起跳。（資料照，記者彭健禮攝）

2018-01-05 12:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕無人機風潮熱，現在連大賣場都有販賣，不過許多民眾因為不清楚禁航區、限航區而觸法，罰款30萬元起跳。民進黨立委黃國書今天召開記者會，質疑一般民眾可能以為機場上空、附近才是禁航區，但事實上以台北松山機場為例，「連6公里外的台大上空都是禁航、限航涵蓋範圍。」

黃國書表示，最近無人機空拍蔚為風潮，但許多民眾在對民航法及禁航區、限航區相關定義不了解的狀況下，往往不小心就誤觸法網。近3年來，就有33件無人機誤闖禁航區開罰的案例，每件罰款都是30萬元起跳，考量這些裁罰全因檢舉產生，民眾使用無人機空拍誤闖禁航區的黑數可能更為嚴重，他就收到兩件台中的陳情。

以台北松山機場為例，根據民航局網站的「機場四周禁止施放有礙飛航安全物體範圍示意圖」，禁飛區達新北市三重區，60公尺（約20層樓高）以上禁止施放物體的「限航區」則達林口、龜山。

黃國書要求，下會期立法院院會審議民航法，民航局應該加強相關科技如APP的應用、宣導；在無人機上架時，要求業者加註警語；更積極將觸法罰則向民眾宣導。

民航局副局長何淑萍表示，很多民眾不了解罰款金額是30萬元到150萬元，有必要透過各種管道宣導。大家對「禁航區」和「限航區」不太理解，以機場跑道來說，跑道南北2.6公里為禁航區；往外10公里、南北3.4公里內則為限航區，施放高於60公尺的物體也會違反規定，民航法正在立法過程，後續民航局會透過各種管道宣導，避免民眾觸法，面臨高額罰金。

根據民航局網站，機場四周禁止施放有礙飛航安全物體之距離範圍，以機場跑道兩端中心點為圓心，半徑5公里向外左右各35度所劃之弧與以機場跑道中心線左右兩側各2.6公里之區域所連線範圍（禁航區）；而自跑道兩端中心點延伸5公里處向外延伸10公里及由跑道中心線向兩側延伸2.6公里處向外延伸3.4公里形成之四邊形範圍內，自機場標高起算之60公尺以上高度，禁止施放有礙飛航安全物體（限航區）。

交通部民航局四周禁止施放有礙飛航安全物體範圍示意圖

全台機場四周禁止施放有礙飛航安全物體範圍圖資