金華官邸改大門無關風水？ 北市議員：睜眼說瞎話

2018-01-05 12:04

〔記者蕭婷方／台北報導〕行政院長賴清德位於麗水街的金華官邸大門正進行移位工程，遭外界指為改風水。行政院發言人徐國勇昨出面澄清，是基於視線與動線等安全考量。北市議員徐弘庭在臉書上批評行政院發言人睜眼說瞎話，「令人不齒」。

徐弘庭質疑，行政院長賴清德去年9月上任時，就曾有風水命理師聲稱，金華官邸有五皇煞，恐影響官位及思考；3個多月來，賴清德遲遲未搬入官邸，「而如今賴院長真的用納稅人的錢移大門、開後門，難道這一切真的只是巧合？」

徐弘庭說，徐國勇指移大門無關風水；但了解當地交通動線的人都知道，修改前的大門，院長車隊有左轉金華街、直行麗水街、右轉金華街3種路線可以選擇與調整（請見照片中紅色箭頭），修改後的新大門反而限制了交通動線的選擇，僅剩下右轉金華街的選擇（請見照片中綠色箭頭）。

徐更指，修改新大門後，未來院長車隊就只能走金華街右轉西往東的一個選擇，有關維安及交通動線規劃的說法完全違背常理；批徐國勇「堂堂行政院發言人如此睜眼說瞎話，混淆視聽，實在令人不齒！」

此外，由於官邸施工的圍籬占據當地部分的人行道，北市交通局、建管處原訂中午要赴官邸會勘；不過，施工廠商昨連夜修改圍籬，目前已清除路上障礙，因此取消會勘。