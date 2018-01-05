楊麗環批綠捷為韓車訂做 預言22日機電流標

國民黨桃園市長參選人楊麗環（右二）批評綠捷為韓車量身訂做，誓言打破黑箱作業。（記者謝武雄攝）

2018-01-05 11:45

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市長參選人楊麗環今天在綠線捷運監督聯盟陪同下召開記者會，抨擊桃園市政府綠線捷運工程黑箱作業，所有標案作業都是為韓國車廂量身訂做，把台車排除在外，打臉蔡英文總統國車國造政策，最後楊麗環還預言，22日的機電工程開標，因為不足3家一定會技術性流標，最後市府會快速進行第二次招標，讓韓車順利得標。

交通局長劉慶豐表示，尊重候選人言論，但不會隨候選人言論起舞，綠線捷運各項工程還是會照著預定進度進行，他還說，難道楊麗環是媽祖婆，會預言沒有發生的事情，對於未發生的事情，市府不予置評。

記者會由綠線監督聯盟召集人牛煦庭、副召集人史碩仁陪同楊麗環召開，會後楊麗環等人也以鐵鎚打破道具黑箱，要打破綠捷黑箱作業。

牛煦庭說，前瞻軌道建設最重要的精神就是國車國造，市府拿了一大堆理由卡台車，最後的結果就是國車無法國造，這形同打臉蔡英文；外傳整個標案就是為韓車量身訂造，標案的設計不僅排除台車，也將很多國際大廠排除在外。

史碩仁說，台灣鐵路局使用韓國自強號車廂問題不斷，目前鐵路局與韓國還有官司，韓國車廂品質有目共睹，全世界很多國家都禁止韓國車廂進入，不了解綠線捷運為何要獨厚韓車。

楊麗環說，綠線捷運是桃園人引頸期盼的交通工程，如今卻淪為黑箱作業，她預言22日機電工程開標，一定會流標，既然市府強調開大門、走大路，屆時流標，代表招標規格太嚴苛讓廠商不願投標，她強烈要求流標後要停止繼續招標，全面檢討工程規範，不要快速二度招標，讓韓商得標。